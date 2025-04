Nagy Sándor: újabb sztár A 3 testőrben!

A Szegedi Szabadtéri Játékok idei musicalbemutatójának csapata újabb kiváló színművésszel bővül. A nézők örömére Nagy Sándor Jászai Mari-díjas művész is színre lép a Bolland-fivérek és André Breedland kalandmusicalében, A 3 testőrben.

Hazánk egyik legfoglalkoztatottabb színésze szerepet vállalt az idei év musicalszenzációjában, A 3 testőr musicalben. Nagy Sándor a Játékszín társulati tagjaként látható még többek közt a Veres1Színház vagy éppen a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház előadásaiban és a képernyőn egyaránt. A Jászai-díjas művész nem egyszer megfordult már a Szegedi Szabadtéri Játékokon, a Dóm téren a Szerelmes Shakespeare címszerepében is megörvendeztette a nézőket. Az Újszegedi Szabadtéri Színpad számos előadásában is fellépett, és rendezését is láthatta már a Tisza-parti megyeszékhely közönsége. Elárulta, mit jelent számára a város, ahová az elmúlt években csaknem minden nyáron visszatér: „Rengeteg kaland, rengeteg jó élmény: imádom magát Szegedet, a „kis” és a „nagy” Szabadtérit egyaránt. Egy itteni próbaidőszak igazából mindig egy hatalmas csapatépítő tréning. Bár, ha jól tudom, most úgy tíz napot leszünk lent, előtte Pesten fogunk próbálni, ettől függetlenül iszonyatosan várom, még akkor is, ha ezúttal kisebb szerepet játszom.”

Bonacieux borkereskedőt alakítja majd, akit a bájos Constance vagyonos, ám erőszakos jövendőbelijeként ismernek meg a nézők. Modortalan figurája érdekes karikírozásra ad alkalmat életre keltőjének, árnyalja a nőről alkotott képet, és a lovagias testőrök ellenpontjaként is szolgál. Nagy Sándor főszerepei mellett abban is komoly tapasztalattal rendelkezik, hogyan lehet emlékezetessé tenni egy-egy rövidebb ideig színen levő alakot: „Azt gondolom, az ember, ha kitalálja a figurát, és ehhez van egy jó rendezője is, akkor nagy baj nem lehet. Minden szerep apróságokból áll össze, olyan alapvető emberi tulajdonságokkal kell felruházni, amelyek nem egyértelműen azt mutatják valakiről, hogy fehér vagy fekete, hanem fontos, hogy legyen saját gondolkodásmódja egy kisebb figurának is. Miért olyan, amilyen? Részletekből kell felépíteni az egész alakot fejben, hogy ki lehet ez az ember? Azt szokás mondani: a Jóisten is a részletekben rejlik, szerintem ezekben a kisebb epizódszerepekben is a részletekben van az igazság. Legyen saját önálló gondolkodása, milyensége, hitrendszere.” A színművész saját tapasztalatai és neves pályatársai nyomán úgy véli, a háttérmunka, a mögöttes gondolat teszi hús-vér emberré a karaktert; ez az a színművészi attitűd, felkészülés, amelyet ő maga is követni igyekszik, valahányszor színpadra lép: „Az általánosság a legveszélyesebb bármilyen figurára, hogy „ő a jó, ő meg a rossz”. Ilyen nincsen. Emberek vagyunk sorsokkal, rengeteg történettel, csalódásokkal a hátunk mögött, ebből minél többet kell belevinni egy figurába. Régi nagy színészekre szokták mondani, hogy amikor bejött a színre, bejött vele egy világ – épp erről van szó! Nincs kicsi és nagy szerep, csak átgondolt szerep van, ha néhány mondatos feladatot is ilyen gondolkodásmóddal épít fel az ember.”

Közreműködésével nagyszabású történelmi musical készül hazánk legnagyobb színpadára, egy ilyen produkció pedig másféle jelenlétet kíván meg minden résztevevőjétől, már csak a különleges öltözékek viseléséből fakadóan is. „Mindig csodálatos dolog korhű jelmezeket húzni! Imádom a kosztümös filmeket, nagyon élvezem viselni, persze színészként éppúgy megvan az előnye, mint a hátránya. Szerintem nagyszerű tud lenni, főleg egy jó jelmeztervezővel, mint amilyen Kovács Yvette Alida, akinek a munkáit nagyon szeretem, ráadásul A 3 testőr kora neki rendkívül jól is áll. Az biztos, hogy gyönyörű lesz!” - vélekedik a színész, akit még a nyári meleg esetleges kényelmetlenségei sem tántorítanak el a korhű látványvilág iránti lelkesedésétől. A tapasztalt művész főszereplő kollégáit dicsérve hozzátette, már A 3 testőr leendő csapata miatt is izgatottan készül a produkcióra: „Rengeteg tehetséges fiatal lép most együtt a színpadra, aminek különösen örülök! Ráadásul ismerem őket, játszom, játszottam is velük, így nagy öröm, hogy együtt fogjuk mindezt végrehajtani, ahogy az is, hogy Vajkkal együtt dolgozhatunk megint.” Ember Márk, Koltai-Nagy Balázs, Brasch Bence, Veréb Tamás, Varga-Járó Sára, Kovács Gyopár, Feke Pál és Fehér Tibor is színre lép majd a Túri Lajos Péter koreográfiájával, Rákay Tamás díszleteivel készülő musicalben, amelyet augusztusban öt alkalommal tekinthet majd meg a Szabadtéri Játékok közönsége.

Jegyvásárlás

Szegedi Szabadtéri

[2025.04.02.]