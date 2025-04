Április 12-én svéd szimfonik metal a Dürer Kertben: jön az ELEINE! A Kamelot vendégeként már bemutatkozott Budapesten a svéd metal brigád, az ELEINE, ezúttal azonban első headliner turnéjával tér vissza. A We Shall Remain album bemutatásra egy két körös masszív európai körút hivatott, melynek második felvonásában érkezik meg a csapat a Dürer Kertbe április 12-én. Az Eleine előtt lép fel az olasz-amerikai alternatív, progresszív metal csapat, a KLOGR, illetve a modern matalos Final Stage Olaszországból.

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Heart of Music Agency bemutatja:

ELEINE - WE SHALL REMAIN TOUR 2025

Különleges vendég: KLOGR

vendég: Final Stage

2025.04.12.

Dürer Kert

Jegyek H-Music Hungary [2025.03.31.]