Ez sokak kedvence lesz! Izgalmas projekttel rukkolt elő THOMX A lemezlovas-producer 2016 óta építgeti a népzenei elemeket tartalmazó DanceFolk nevű produkciót. Az előkészületekről, a részletekről, és a tervekről kérdeztük a produkció egyik tagját,THOMX-ot. Nagyon izgalmas projekttel rukkoltál elő 2018 végén, aminek a Dancefolk nevet adtad. Hogyan született meg az ötlet? Az egyik mentorom, névszerint Spigiboy 2016-ban vetette el ennek magját a fejemben. Azt tanácsolta nekem, hogy az elektronikus tánczenével, dance, deep-house stílusokkal próbáljam meg vegyíteni a magyar népzenét és gondolkodjak formációban, mert az a jövő. Abban az évben el is készült az első dal, de valahogy még nem éreztem teljesnek. Két évig pihent a dolog. Addig is fejlesztettem a zenei tudásom, gitározni és masterelni tanultam. 2018-ra jutottam el arra szintre, hogy megvalósítsam mindazt, ami a fejemben van és amit elképzeltem.



Folytak a zenei ötletek. Törekedtem arra, hogy a hangzásvilágban a trendeket kövessem, de azáltal, hogy magyar népzenei motívumokat használok, egyedi stílus jött létre, melynek a DanceFolk nevet adtam. Mindig is valami újat akartam alkotni, egy olyan zeneiséget, ami csak rám jellemző. Elkészült két remixem és négy saját dalom, amelyek sorra fognak napvilágot látni a közeljövőben. Folyamatosan dolgozok már a következőkön is, rengeteg az ötlet, cél egy saját album.



Milyen előkészületek előzték meg a decemberi bemutatkozást?



Mivel ez egy live act és Dorothy sem zenélt még együtt dj-vel, így az első úgymond éles fellépésünk előtt (ami ugye Székesfehérváron volt december 29-én a Club LeGrand XXL-ben) muszáj volt néhány próbát tartanunk. Hamar rájöttünk, hogy nagyon könnyen megy együtt a közös munka, pillanatok alatt ráérzett arra, hogy a saját dalok hegedűjátéka mellett milyen motívumok, dallamok férnek el a mai slágerekben, amelyeket a DJ-szettemben pörgetek.



Az sem okozott neki gondot, ha az elmúlt 30 évtizedből vettem elő egy-két nagy örökzöldet, tökéletesen húzta rá a muzsikaszót élőben. Én már előtte sokat hallgatgattam, melyek azok a felvételek, amikbe ez a hangszer soundja beleillik. Dorothy egy rendkívül képzett Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet végzett hegedűs, aki számára nem újdonság a színpadi munka és mesterien improvizál. Pont egy ilyen hölgyet kerestem magam mellé. December végére már minden összeállt, jöhetett az első közös fellépésünk és a DanceFolk stílus bemutatása. Milyen a Dancefolk fogadtatása?



Rendkívül pozitív. A bemutatkozó videónk kikerülése óta sorra érnek a dicséretek, amelyek hihetetlen jól esnek. Boldog vagyok a sok gratuláció hallatán és ez nagy erőt ad a folytatáshoz. Fantasztikus érzés az, hogy az emberek várják, hogy hallják a dalaimat és kíváncsiak Ránk. Sokan mondják, hogy ez jó, ilyen még nem volt, mindent bele, ezzel még nagy dolgokat érhetsz el, ez működni fog, szerethető. Most érzem, hogy megtaláltam az utamat a zenében. Mire készültök a Dancefolk keretén belül?



A közeljövőben sorra fognak megjelenni a bemutatkozóban is hallható saját trackek. A videóklippek megbeszélése már zajlik, hamarosan forgatunk is.



Benne van a magyar kultúra



Benne van a magyar kultúra

Szeretném az ország minden pontjára elvinni ezt a produkciót, programot. Szüntelenül dolgozunk azon, hogy ez egy látványos és zeneileg különleges show műsor legyen, nem csak hegedűssel és DJ-vel, hanem táncosokkal, énekesekkel és vizuállal. Egy olyan program, buli, amiben benne van a magyar kultúra is. [2019.01.11.]

