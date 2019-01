Harminc év rock and roll, három éjszaka alatt a Tankcsapdával - képekben Rendhagyó módon év végén három teljesen különböző koncertet is adott az ország legnépszerűbb rock bandája, a Tankcsapda. Karácsony után a Főnix csarnokban szólt a "Lukács Félévszázad" turnézáró nagykoncertje, szilveszterkor a Roncsbár színpadán dübörgött a rock and roll, január elsején pedig már a budapesti Akvárium Klubban zúzott a "T30" turné első koncertje. A zenekar az idei a jubileumi évre is rengeteg meglepetéssel készül a rajongók számára. Végére ért a Lukács Félévszázad éve A Tankcsapda - hagyományaihoz híven- december 29-én rendezte meg év végi, debreceni nagykoncertjét a Főnix Csarnokban. Ez a koncert volt az egész tavalyi évet felölelő Lukács Félévszázad turné utolsó állomása. Igaz, hogy éppen ezért már lehetett sejteni, hogy milyen számokat fognak játszani, ennek ellenére nagyon vártam ezt az estét, hiszen a Tankcsapda - debreceni zenekar révén - mindig is itt adta a legjobb koncertjeit. Most is valami ilyesmit vártam, és persze nagyon kíváncsi voltam az ígért, egyedülálló látványvilágra is. A látvány valóban egyedülállónak bizonyult, amiben már akkor is biztos voltam, amikor az előzenekarokat hallgatva, jobban szemügyre vettem a színpadképet. A Tankcsapda színpadra lépése előtt a death metalt hörgő Angerseed, és a sokkal ismertebb, a tankokkal egy idős, Sing Sing hozta izgalmi állapotba a nézőtéren várakozó közönséget. Miközben Sipos Tomival mindenki együtt üvöltötte, hogy "a jelszó: Halál a májra", én kicsit jobban szemügyre vettem a várható színpadképet is. Láttam, hogy monumentális kivetítőket szereltek fel a színpad mögé és a két oldalára is. A színpad szélére helyezett LED-falak elé külön kifutókat is építettek. Fejes dobszettje pedig egy a színpaddal megegyező szélességű, körülbelül 2-3 méter magas LED-falon helyezkedett el. Ezekkel a grandiózus méretű kivetítőkkel, optikailag is jelentősen megnövelték a színpad méretét, ami már önmagában is nagyon jól mutatott az ország második legnagyobb fedett csarnokában. Mire megszólalt az Intro már az egész csarnok tele volt, több mint nyolcezer ember gyűlt össze, egy emberként tapsolt és skandálta a zenekar nevét. Ez mindig különleges pillanat, hiszen mindenki felfokozott érzelmi állapotban van. Hatványozottan igaz volt ez a Főnix Csarnokban, hiszen saját városában játszott a zenekar és ez mindig hozzátesz egy óriási adag plusz energiát az egész estéhez. Nem volt ez másképp most sem. Elindult a koncert, megszólaltak a "Vagyok olyan szemét" első dallamai, és a küzdőtéren álló tömeg máris tombolni kezdett. A közönség hihetetlen extázisától, még a színpad előtti kordon is megadta magát néhány perc erejéig, amit szerencsére a biztonsági emberek nagyon gyorsan észrevettek, és a lehető leggyorsabban megoldották a problémát. Ezt leszámítva nagyon jó hangulatú és látványos koncert volt. A piróval sem spóroltak. Volt minden, amit csak egy ilyen nagyszabású koncerten be lehet vetni. A megszokott lángoszlopok és szikravetők mellett volt konfetti ágyú, szárazjég, CO ágyú és hangrobbanás is, így a látvány és a vizuális élmény valóban pazar volt, köszönhetően a Tankcsapdával szorosan együttműködő technikai stábnak, akik mindezt megvalósították. A koncert show hangulata, a látvány, és persze a dalok - mint mindig-, most is elvarázsoltak egy rövid időre. Talán pont ez az, amiért annyira szeretem a Tankcsapda koncertjeit, hogy tizenhat éve mindig megnézem őket, amikor csak tehetem. Nehéz is elfogulatlanul írni róla, és talán nem is tudnék igazán, hiszen minden más magyar zenekarnál közelebb állnak a szívemhez, mert képesek valamire, amire mások nem: Teljesen el tudom magam engedni, amikor ott állok a tömeg közepén. Csak nézem őket, hallgatom a dalokat, ugrálok, és teli torokból üvöltök és énekelek. Ezekben a percekben megszűnik minden más a világon. Minden álarc, minden kétség, minden fal, amit magam köré építettem megszűnik létezni, mintha csak elvarázsolták volna. Csak a lélek marad, a dal és a szabadon áramló érzelmek. Semmi más. A dalok sorrendje, ahogy a Lukács Félévszázad turné során mindig, most is időrendi sorrendben volt összeállítva, csak a turné kezdetével ellentétben, most a frissebb dalokat szólaltatták meg először a tankok. A legismertebb Tankcsapda slágerek mellett ritkán hallott kedvencek is helyet kaptak a setlistben. Ilyen volt például a "Múlik", a "Törölköző teniszütőkkel", az "Üdvözöl a pokol" és a "Bíbor köd". Utóbbit a közelmúltban elhunyt fiatal rajongójuknak, Szincsák Robinak ajánlották. Szívszorító pillanat volt. Persze mint mindig, most is voltak igazán emelkedett pillanatai az estének. Az egyik ilyen az volt, amikor az "Örökké tart" című dalt együtt játszották el a banda dobtechnikusával, Makláry Zolival, aki most dobverők helyett, gitárpengetőt ragadott, hogy basszusgitáron varázsolja elő a zenekar egyik legszebb dalának akkordjait. Nagyon szívet melengető volt, amihez rengeteg adott a dalhoz készített videó is. (Ezt a dalt egyébként az újévi koncerten is így adták elő.) Újév, új ünnep A minden szempontból nagyszabású és rengeteg felkészülést igénylő Főnix koncert után a rock triónak nem sok ideje maradt kifújni magát, hiszen szilveszter éjjel már a Roncsbárban köszöntötték az újesztendőt és az új jubileumot. Pár perccel éjfél után el is indult a Tankcsapda fennállásának harmincadik évét ünneplő T30 turné. Ennek örömére, már az év első estéjére is meghirdettek egy klub koncertet a budapesti Akvárium Klubban. A Tankcsapda történetében újévi koncert korábban még sohasem volt. Éppen ezért izgalmas bulinak ígérkezett, és nem is okozott csalódást. Míg a Lukács Félévszázad turné elsősorban a "szüliéves" Lukács Laci személyes kedvenceiből volt összeválogatva, a T30 turné nyitányára már a Tankcsapda legnépszerűbb dalait hozta el nekünk a debreceni rock trió. A kedvencek közül szólt a "Mindig Péntek", a "Fiúk ölébe a lányok", az "Adjon az ég", az "Ez az a ház" és "Rock a nevem" is, de ahogy mindig, most is helyet kapott néhány keményebb kötésű Tankcsapda örökbecsű, mint például a "Köpök rátok" is. Az Akvárium Klubban már jóval kevésbé a látványon volt a hangsúly, bár arra sem lehetett kifogás, hiszen itt is megkaptunk mindent, amit csak a hely adottságaiból ki lehetett hozni. A klub bulik mégis inkább közvetlen hangulatuk miatt válnak felejthetetlenné. Ezeken a koncerteken a hangulat mindig családiasabb és persze jóval vadabb is, mint egy arénában, ahol rengeteg különböző ember gyűlik össze. Nem volt ez másképp most sem. Alig, hogy elkezdődött a koncert, már indult is a pogó, repültek a sörös poharak, ment a bodysurf és persze minden számnál egyre jobban és hangosabban, pirosodó arccal üvöltötték a dalokat a rajongók, miközben alaposan meg is izzadt mindenki a felforrósodott hangulatban. A maga nemében mindhárom koncert szuper volt, és az is biztos, hogy ebben az évben is rengeteg meglepetésre számíthatunk a Tankcsapda részéről. Az újévi előjáték után, tavasszal ténylegesen elindul majd a T30 turné, de addig is már javában készül az új album, és várhatóan egy Tankcsapda könyv is megjelenik idén, mely egészen más szemszögből mutatja meg Lukácsot, Fejest és Sidit is. Az újdonságok híre mellett már a legfrissebb koncertdátumok is napvilágra kerültek: A fővárosban május 3-án, a budai Barba Negra Trackben, valamint 4-én a pesti Budapest Parkban mutatja meg a Tankcsapda, hogy milyen a harminc éves rock and roll rugója. Ezt követően ősszel két legendás amerikai klubban; a DNA Lounge-ban, San Francisco-ban, valamint a legendás Whisky a Go Go klubban, Hollywood-ban is színpadra állnak majd a rock trió. Suri Andi



Képekért klikk a következő oldalra. Tankcsapda - Akvárium - képekben - klikk a fotóra Tankcsapda - Főnix 2018 - képekben - klikk a fotóra [2019.01.21.]