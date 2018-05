Dalpremier és teltház volt Lukács születésnapi nagykoncertjén!

Pénteken, Budapesten állt újra színpadra Magyarország legismertebb rock and roll zenekara: a Tankcsapda. Ezúttal az együttes énekesének, és dalszerzőjének, Lukács Lacinak az ötvenedik születésnapja volt a buli témája. Ahogy azt sejteni lehetett, sok meglepetést tartogattak a közel két óra hosszú bulira a Tankok.

Lukács Laci idén februárban töltötte be az ötvenet, amit gyakorlatilag azóta is folyamatosan ünnepel. A színpadon legalábbis egészen biztosan, hiszen néhány hete indult el a Tankcsapda nyári turnéja Lukács félévszázad címmel, aminek talán a legfontosabb és egyben legnagyobb állomása volt a tegnapi, teltházas buli a Budapest Parkban.

A koncert előtt a még kevésbé ismert, de remélhetőleg nagy jövő előtt álló Stardust kezdte a bulira hangolni a közönséget. Én magam most hallottam őket először, és nagyon megtetszett, amit csinálnak. A zenekar dalaiban leginkább a klasszikus rock és A.O.R. (Album-oriented Rock) stílusjegyeit lehet felfedezni, melyben a gitárok mellett a billentyűs hangszerek is nagyon domináns szerepet töltenek be. Érezhető, hogy dalaikban rengeteget merítenek a Bon Jovi ismert slágereiből is, ami egyébként kifejezetten jól áll nekik és talán az sem véletlen, hogy Hortváth Ákos énekesnek is fehér mikrofonállványa van, akár csak Jon Bon Jovinak. A Stradust bemelegítő bulija alatt már teljesen megtelt a küzdőtér, a teraszokon is szép lassan összegyűltek az emberek.

Mire meghallottam az intro első dallamait, már egy gombostűt sem lehetett elejteni, olyan sokan voltak. Ahogy azt Lukács Laci egy korábbi interjújában elmondta, a különleges, jubileumi koncertműsort időrendi sorrendben építették fel, így az első három szám kifejezetten a Tankcsapda „B-közép” rajongóinak kedvezett inkább, akik már a kezdetektől végigkísérték a Tankcsapda pályafutását. Az első három számot a Tankcsapda legelső, Baj van!! (1989) című albumáról játszották. A „Tankcsapda”, a „Baj van!”,és a „Félre a tréfát” után, A legjobb méreg – Punk&Roll című albumról (1990) jött a Johnny a mocsokban , és a Juggler. Ez tényleg nagyon erős, és nagykoncertek viszonylatában kifejezetten ritka indítás volt, ami nekem nagyon tetszett, még annak ellenére is, hogy körülöttem láthatóan nem túl sokan ismerték ezeket a dalokat. Persze ahogy haladt előre a műsor, előkerültek a Tankcsapda igazán nagy slágerei is.



Természetesen nem maradhatott ki a Tankcsapda második albumának címadó dala, a Metallica feldolgozásából már mindenki által ismert és hallott legjobb méreg sem, de a Mennyország Tourist, az Örökké tart akusztikus verzióban, a Fiúk ölébe a lányok, az Alföldi gyerek és persze a Köpök rátok is nagyon jól szóltak a félévszázados bulin. Ezekre a slágerekre azért zömében lehetett is számítani, a Lopott könyveken, és a Kísérlet száma című dalon viszont meglepődtem. Nagyon szeretem mindkét dalt és még talán soha nem is hallottam élőben.

Átkötő szövegekre nem is nagyon volt szükség, mert a dalok között folyamatosan kórusban énekelte Lacinak a tömeg, hogy „Boldog születésnapot”. A koncert végén a „Vagyok olyan szemét” című vadonatúj dalukat is eljátszották. A dal a Parkban debütált ugyan, de a hivatalos klip csak napok múlva jelenik majd meg. A kronológiai sorrendet szigorúan megtartva, ezzel a dallal zárta a Tankcsapda, a budapesti nagykoncertjét.

Setlist:

Tankcsapda Baj van! Félre a tréfát Johnny a mocsokban Juggler A legjobb méreg Voltam már bajban Lopott könyvek R&R-nak hívott Rio Valaki aki vagy Fiúk ölébe a lányok Mennyország tourist Run (like the’ head) Ez az a ház Akinek látsz A kísérlet száma Örökké tart – akusztikus Be vagyok rúgva Nem kell semmi Lazán csak Pokol a mennyből Köpök rátok Alföldi gyerek Vagyok olyan szemét





Suri Andi

Képek a Stardust koncertről

Képek a Tankcsapda koncertről

[2018.05.07.]