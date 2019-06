Játék a 70-es, 80-as évek nagy magyar slágereivel kvíz - összejön a telitalálat?

Íme egy újabb nagyszerű zenei kvíz a Zene.hu és a Kvizmester.com együttmüködésének köszönhetően. Íme a Játék a 70-es, 80-as évek nagy magyar slágereivel kvíz.

A művelt emberek kedvenc játéka a kvíz. A te tudásod mennyire szerteágazó?



Játssz velünk, és máris megtudod!

Mutatjuk a Fejezd be a 70-es évek nagy magyar slágereit kvíz - kérdéseit - nézzük, sikerül-e a telitalálat?



Melyik együttes slágere a Szeretlek is + nem is?

Állj, vagy lövök az Első Emelet slágere?

Melyik dal szerzői a Pásztor László-Jakab György-Hatvani Emese hármas?

Töltsd ki ITT a kvízt.

Teszteld le tudásod és mutasd meg, hogy mindegyik kérdésre tudod a jó választ!

Kezdésre felkészülni! Induljon a teszt!

[2019.06.26.]