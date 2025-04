Jön a Madách 2.0, újra akusztikus koncerttel készül az AWS Idén ősszel ismét budapesti kőszínház színpadán láthatjuk az AWS zenekart, ugyanis a népszerű metál banda november 2-án a Vígszínházban ad akusztikus koncertet. A nyolc évvel ezelőtti Madách koncertet a rajongók mind a mai napig emlegetik és vissza-vissza térnek hozzá, hiszen a teljes koncertfelvétel több mint 17 millió megtekintésnél jár a YouTube-on és az abból készült lemez azóta aranylemez minősítést kapott. Az album legismertebb dala, a ’Lelket vennék’, azóta is a zenekar fellépéseinek egyik tetőpontja. Bár a koncert elnevezése eredetileg a színház helyszínéhez kötődött, az évek során mélyebb jelentést is kapott. Madách Imre műve, Az ember tragédiája, és annak legismertebb idézete, „Mondottam ember: Küzdj, és bízva bízzál!”, tökéletesen tükrözi a zenekar szellemiségét és kitartását. Innentől kezdve tehát a zenekar a Madách elnevezéssel a koncert sorozatra utal, amelynek következő felvonása idén november 2-án a Vígszínházban lesz. Ráadásul, ahogy a zenekar is hangsúlyozza, a nyári fesztiválszezon után nem terveznek több koncertet adni, mert minden erejükkel erre az estére készülnek – még különlegesebbé téve az eseményt azok számára, akik részesei lehetnek. Az AWS a jól megszokott energiájú és kirobbanó hangulatú koncertek után ismét kényelmes székekbe ülteti a közönségét és egy maradandó zenei élményt kínál nekik. A nagy sikert aratott Madách-os feldolgozások mellett új hangzással lesznek hallhatók a 2025-ben Fonogram-díjjal jutalmazott ’Innen szép nyerni’ lemez legnépszerűbb dalai is. A jegyértékesítés május 12-én 10 órakor veszi kezdetét a Vígszínház és a jegy.hu oldalán. [2025.04.29.] Megosztom: