Milliók kedvence ez a magyar dal 6. - már 1975 óta népszerű - ismered?

Jöjjön a Milliók kedvence ez a magyar dal sorozatunk újabb része.

Jöjjön a Neked írom a dalt - Locomotiv GT együttestől .



Asszony, te, aki életet adtál kezembe,

Hogy neked is írjon egy dalt,

Most ülj be szépen, tedd öledbe kezed,és

Hunyd be a szemed és csendben figyelj rám,

Még egy percet kérek az életedből!



Lány,és most te jössz a sorban, kinek tudnia kell,

Hogy rád is vár még egy dal,

Ó de nem ez a dal, egy sokkal szebb,

Ami csak a tiéd, oh, most figyelj rám,oh

Adj egy percet nekem az életedbõl!



Egy örökzöld magyar dal, amit ma érdemes meghallgatnod



Hallgassuk meg az Locomotiv GT Neked írom a dalt előadását.

[2019.06.28.]