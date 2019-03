Beethoven jazz köntösben Budakalászon A Sárik Péter Trió Magyarország egyik legnépszerűbb jazz formációja. Sikerük záloga a nyitottság és a közönség szeretete, zenéjük dinamikus, változatos és humorral teli, így azok számára is élvezetes, akik csak most ismerkednek a jazz műfajával - saját szerzeményeik mellett gyakran közönségük zenei kívánságait dolgozzák fel saját stílusukban - például április 3-án egy különleges, izgalmas Beethoven újragondolással érkeznek Budakalászra. Sárik Péter zeneszerzői munkásságát számtalan díjjal jutalmazták itthon és külföldön egyaránt, szerzeményei rendre dobogós helyezéseket érnek el az Egyesült Államok és Nagy-Britannia legjelentősebb dalszerző versenyein is. A trió a saját szerzemények mellett gyakran kalandozik más műfajok felé. Jazzkívánságműsor című programjukban közönségük kéréseit dolgozták fel saját stílusukban: klasszikus, pop, rock és népzenét adaptálnak jazzre. Jazzkívánságműsor című lemezük 2014-ben Fonogram-díjat kapott, mint “Az év hazai jazz albuma”, gyerek jazz-mese kiaványukat 2014-ben, a Jazzkívánságműsor 2-t 2016-ban, a Lucky dog című CD-t pedig két évvel később jelölték ugyanerre a díjra. 2016 őszén jelent meg Beethoven műveinek jazz-feldolgozásait tartalmazó korongjuk, melyet a Zeneakadémia Nagytermében mutattak be óriási sikerrel, teltház előtt. A Sárik Péter Trió legutóbb Beethoven műveit dolgozta át saját stílusára. A koncert repertoárjában a mester szimfóniáinak és zongoraszonátáinak részleteit adják elő. Beethoven dallamai és harmóniái keverednek a jazz és a popzene ritmusaival. A műsor nagy része természetesen improvizáció, a trió megidézi azt a kort, amikor még a klasszikus zenészek is rögtönöztek. A Sárik Péter Trió koncertjein megszokott, hogy a közönség aktív részese az előadásnak, ez április 3-án, budakalászi kncertjükön sem lesz másképp: a zenekar együtt adja elő az Örömódát a hallgatókkal. Sárik Péter X Beethoven című produkciójukról így nyilatkzott: "Megtisztelő és hatalmas feladat egy olyan korszakalkotó zeneszerző műveit feldolgozni, mint Beethoven. Mint minden újragondolásnál, itt is nagyon fontosnak tartottam megőrizni a szerzemények eredeti üzenetét és hangulatát. Emellett megpróbáltam elképzelni, hogy, ha a Mester ma élne, és lenne egy ilyen nagyszerű jazz-triója, mint nekem, hogyan hangszerelné át a saját darabjait. Úgy gondolom, ma is merész, karakteres és újító szellemű lenne. Ezt az irányt követtük mi is a feldolgozásoknál, így valószínűleg többször meglepjük majd a közönséget, hisz' bátran használjuk a ma divatos ritmusokat, a modern jazz- és popzene új stílusjegyeit. Nagyszerű játék ez, és többszörösen bebizonyosodott, hogy az igazán nagy művek nem csak az idő próbáját állják ki, hanem mai környezetbe kerülve újjászületnek, és olyan hatást keltenek, mintha most írták volna őket..." A zenekar tagjai: Sárik Péter (zongora), Fonay Tibor (bőgő), Gálfi Attila (dob)

Belépő a koncertre: 2500 Ft

További információ:

