Dupla Rómeó és Júlia musical az Arénában - jegyek itt

Egy mindenkor érvényes darab. Szerelem a gyűlölet ellen! 15 éves a Rómeó és Júlia musical Magyarországon! Különleges, az Aréna sajátosságait kihasználó érzelmekben és látványban gazdag produkciót láthatunk szeptember 14-én - két alkalommal - a Papp László Budapest Sportarénában. A főszerepekben ismert fiatal tehetségek veszik át a stafétabotot legendás elődjeiktől, míg a többi karakterben sztárszínészek és a bemutató egykori felfedezettjei láthatók.



Különleges forgószínpad, extra fények, kivetítők és közel 120 szereplő (színészek, táncosok, Tűzmadarak, a csarnokot bejátszó statiszták csapata) valamint a Magyar Virtuózok Zenekarának közreműködése biztosítja a lenyűgöző élményt szeptember 14-én az Arénában. Dolhai Attila, Bereczki Zoltán és Mészáros Árpád Zsolt legendás szerepeit - a három örömben és bánatban osztozó, sírig hűséges jó barát: Rómeó, Mercutió és Benvolió alakját - Veréb Tamás, Cseh Dávid Péter és Kerényi Miklós Máté varázsolja a nézők elé. Mészáros Árpád Zsolt pedig új szerepben mutatkozik be. A rendező Kerényi Miklós Gábor, aki az elmúlt 15 évben a Budapesti Operettszínházban és külföldön is sikerre vitte a musicalt. A hagyományos forma megtartása mellett egy különleges előadást tervez, amelyben a közönség ezúttal nem csak nézője, hanem aktív résztvevője is lehet a darabnak. A Shakespeare drámája alapján írt musical szöveg és zeneszerzője Gérard Presgurvic úr örömmel fogadta a szervezők meghívását, így őt is köszönthetjük az előadáson. A teljes szereposztás ma még titok – de folyamatosan lebben föl a fátyol.



2019. szeptember 14., szombat 15 és 19:30 óra

Papp László Budapest Sportaréna



