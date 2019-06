Bonnie Tyler Tokajban lép fel - jegyek itt

Bonnie Tyler július 27-én érkezik

Jegyek ITT



Bonnie Tyler az It’s a Heartache és Lost in France című örökzöld dalaival robbant be a zeneiparba a 70-es évek közepén, majd a 80-as években a Total Eclipse of the Heart és a Holding Out for a Hero című slágereiből lemezek milliói keltek el, amit a Guinness rekordok könyvében is jegyeznek.



2004-ben Si Demain című dalából két millió példány kelt el a francia nyelvű országokban. 2013-ban a Beliebe in Me című dalával az Egyesült Királyságot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon, Malmőben. Ekkor a közönségdíjat a „Legjobb női előadó” és a „Legjobb dal” kategóriában is megnyerte. Ezen kívül az ESC Portugal Awards életműdíját is neki ítélték a Dalfesztiválon nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.

Magyarországon 2019-ben kizárólag Tokajban, a Fesztiválkatlanban látható és hallható a wallesi rock-énekesnő!

„A világ zenei ízlése sokat változott, de valamit biztos jól csinálok, hisz én voltam az első Nő, aki felkerült a brit slágerlistára, és a mai napig koncertezem.” – Bonnie Tyler



[2019.06.14.]