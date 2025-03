Megérkezett a Wall Of Sleep új dala Újabb lemezelőzetes dallal jelentkezett a január végén megjelent ‘Kingslayer’ után a Wall Of Sleep - ‘Letters from the Sea’ premier. A slágeresebb Kingslayert ezúttal egy szigorú doom metal 'stílusgyakorlat' követte, melyhez a zenekar az alábbi gondolatokat fűzte:



"A szöveg alapvetően értelmezhető önmagában is, igazi doom/metal alapvetésként: a feltérképezetlen vizekre, mitikus szörnyek közé hajózó kapitány gondolatait halljuk, aki üldöz valamit - vagy épp menekül valami elől. Másrészt viszont kapcsolódik a 'The Kingdom' lemez koncepciójához, amelyben egy önmaga dicsőségének fényébe belefulladó birodalom életéből mutatunk be villanásokat. Ez a dal egy olyan menekült szemszögéből szól, aki inkább beleveti magát az ismeretlenbe, miután már nem tud és nem akar részt venni a haldokló birodalom életében. A dal épp ezért alapvetően egy morcos énektémát kapott, de a középrészben megidézzük a méltatlanul elfeledett Tony Martin-féle időszakot is egy bizonyos Black Sabbath életművéből." (Bátky Zoltán, énekes) "Ez a dal egyfajta megnyugtató válasz az alig egy hónapja megjelent Kingslayer nóta slageresebb hangvételétől megriadó publikumnak. Komor, vérbeli doom metal kései Sabbath jegyekkel a háttérben. Testes, nehéz, fűszeres - fogyasztását mégis elsősorban halételek mellé ajánlom." (Füleki Sándor, gitáros) Keverés, mastering: Vári Gábor (Miracle Sound Stúdió)

Grafika: Köhler Ágnes Wall Of Sleep:

Bátky "BZ" Zoltán - ének

Füleki Sándor - gitár

Kemencei Balázs - gitár

Janovszki Zsolt - basszusgitár

Szolcsányi "Szása" Szabolcs - dobok A harmadik lemezelőzetes dal március 27-én lát napvilágot "The Last Straw" címmel, ezzel egy időben elindul az új lemez előrendelése, mindemellett a hónap első felében egy idén jubiláló klasszikus Wall Of Sleep kiadvány újrakiadása is érkezik, melyről hamarosan bővebb információk olvashatók a zenekari, valamint kiadói csatornákon.