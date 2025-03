A Hanabie. első önálló budapesti koncertjére készül

A Hanabie. egy csak lányokból álló metalcore csapat Tokióból, akik kislányos megjelenésük ellenére kőkeményen tolják a súlyos riffeket. A zenekar idén ősszel európai turnéra indul, így november 23-án a Dürer Kertben csíphetjük el őket.

A Hanabie. 2015-ben alakult Tokióban, egy középiskolai klubfoglalkozáson, a csapat tagjai pedig azóta egyre nagyobb hullámokat vernek zenéjükkel. A Yukina, Matsuri, Hettsu és Chika alkotta banda az elmúlt évek alatt egy olyan erővé fejlődött, amivel igen is számolni kell: aranyos, kislányos imidzsük ne tévesszen meg senkit, zenéjük erőteljes kiáltások, súlyos riffek és az egyedi japán hangulat kemény elegye. A Pardon Me, I Have To Go Now című slágerüket több mint 8,3 millióan nézték meg YouTube-on, TikTok-on pedig további 5 millióan. A Hanabie. tavaly decemberben adta ki legújabb, Bucchigiri Tokyo című EP-jét, amely ismét bizonyíték dinamikus hangzásukra és jellegzetes stílusukra.





A zenekar 2023-ban kezdett a tengerentúl is koncertezni, 2024 augusztusában pedig történelmet írtak, ugyanis ők voltak az első japán nők, akik a Lollapalooza nagyszínpadán játszottak Chicagóban. A gyorsan növekvő nemzetközi rajongótáborral bíró Hanabi. bizonyára Európában is lelkes fogadtatásra talál majd. A Szigeten is fellépő banda első önálló budapesti bulijára készül november 23-án, a Dürer Kertben.

Jegyek

[2025.03.09.]