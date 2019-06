Képgalériák • Punnany Massif kompon lépett fel Kapcsolatok • Punnany Massif Punnany Massif "kompon-állva" nyitotta meg a fesztiválszezont Az évszakok mostanság folyton megviccelnek bennünket össze-vissza keveredett időjárásukkal, de szerencsére a naptárra tekintve valóban most indul a nyár. Amiről persze egyből a Balaton jut eszünkbe, és szerencsére a klasszikus értelemben vett nyári szezon meghosszabbítására az utóbbi években igény, szándék és igyekezet is felfedezhető. Így már május végén beindul a MOL Nagyon Balaton különleges, sokszínű és kihagyhatatlan rendezvénysorozata is, amely a régió 40 eseményét foglalja magában. Új és patinás fesztiválok, kulturális programok, különleges gasztro-események, számtalan hazai- és világsztár várja a vendégeket egészen novemberig a Balaton partján. A tavalyi rekord után idén 1,2 milliónál is több turistát várnak az eseménykre.



Május 24-én a Zamárdi MOL Nagyon Balaton Teraszon José Padilla fellépésével hivatalosan is elrajtolt a rendezvénysorozat, ugyanezen a napon beindult a buli a vízen is a WOW Hungary Komp#13: Punnany Massif koncerttel, amit aztán a Teraszon a Punnany crew DJ-zése zárt le. Hazánk egyik - ha nem a leginkább – rendkívüli koncerthelyszíne a két összekapcsolt komp legnagyobb tavunk vízén. Tihanyból és Szántódról indulnak a hajók, az autók helyett egy hangulatos kis színpadnak és rajongókkal teli küzdőtérnek adnak helyet az amúgy is a két kikötő között közlekedő járművek, csak ezúttal színes égősorokkal és látványos fényfestéssel csinosítják ki őket. A naplemente és a víztükör a színpad háttereként nemcsak hálás fotótéma, de a fellépő zenészeket is különleges hangulatba repíti.



Ez történt a Punnany-s srácokkal is. Egy hosszú intro-val kezdtek, Felcser "RendbenMan" Máté kicsit később csatlakozott a többiekhez. Még le sem ment a nap és már dübörgött a VOLT fesztivál korábbi, a zenekar által jegyzett himnusza. A koncert első felében jöttek a nagy kedvencek, az ALAP (egyébként ilyen feliratú pólót viselt a furcsa-hajú hegedűs srác), a Csönded, a Szabadon és a Vendéglátós című számok és abszolút illett ide a jó dalok sorába a LÁV, az új szerzeményük is. Sokat játszottak a srácok, legalább húsz dal elhangzott, köztük remek hangszeres szólók, és már sötétben jöttek az Utolsó tánc, az Élvezd és a Partizán.



A Massif csapata megmutatta, hogy milyen profivá érettek a 15 év alatt. Nagyon erősek a számaik zeneileg és szövegileg egyaránt, ráadásul a jó hangosításnak hála végre végig érteni is lehetett az MC-ket. Érzésem szerint a kisebb színpad - mint ez a mostani - jobban áll a csapatnak, mégis sok-sok nagyszínpados, teltházas előadást kívánok nekik. Erre a bandára és mondanivalójukra érdemes odafigyelni!



