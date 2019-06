Kaposfest 2019 - Különleges kínálattal készülnek Idén is különleges programok lesznek a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválon (Kaposfest). A tizedik, jubileumi rendezvényen augusztus 13. és 19. között mások mellett Alekszej Vologyin, Julien Quentin (zongora), Lars Anders Tomter (brácsa), Juan Pablo Joffre (bandoneon), Mirjam Schröder (hárfa) és a Liszt Ferenc Kamarazenekar is fellép. Mint a fesztivál két művészeti vezetője, Várdai István cselló- és Baráti Kristóf hegedűművész a Kaposfest pénteki budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, folyamatos megújulásra törekednek, soha nem volt olyan nagy a hangszerkínálat, mint az idén lesz. Sokszínű, kreatív a műsor, amely a népszerű műveket sem nélkülözi.



A fesztiválon egy hét alatt harminc szólista hallható tizennégy koncerten, lesznek mesterkurzusok, műismertetők, kirándulások, valamint könnyűzenei estet is rendeznek a Boney M együttessel. A fő helyszín a Szivárvány Kultúrpalota, de máshol is lesznek programok Kaposváron.



- MTI -

