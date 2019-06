Képgalériák • A Backstreet Boys Budapesten lépett fel Kapcsolatok • Backstreet Boys Megnéztük - Backstreet Boys a Papp László Sportarénában, képekkel 26 éves pályafutása alatt most először adott koncertet Magyarországon a Backstreet Boys, ami egyben a DNA című világkörüli turné utolsó európai állomása is volt. Ismerőseim többen is csodálkoztak, amikor a BSB budapesti koncertjéről beszéltem nekik, alig valaki hallott róla. Valószínű, hogy egyszerűen nem volt szükség arra, hogy reklámozzák a koncertet – a tavaly év végi meghirdetés után nagyon rövid idő alatt elfogyott rá az összes jegy. Ennek megfelelően telt ház, szinte kizárólag nőkből álló közönség fogadta az együttest. A turné egyébként a DNA című, 2019. januárban megjelent albumról kapta a címét, és elképesztő iramban zajlik: másfél hónap alatt ez a 27.(!), csak az elmúlt hét napban az ötödik ilyen koncert, előző nap például ugyanezt a bulit Varsóban adták elő… Ehhez képest a fáradtság legkisebb jele sem látszott az együttes tagjain, és minden elemében abszolút profi show-t adtak elő. Tökéletesen ki van dolgozva a srácok mozgása: a tánc-koreográfiák, a belépők, még a spontánnak tűnő séták végére is pont úgy érkeznek meg, hogy a következő koreográfia következhessen belőle.



Az átvezető jelenetek sem voltak erőltetettek – a színpadi átöltözés és az alsónemű-dobálás viszonzása vicces volt, a 26 évnyi karrier említése és a magyar zászló lengetése megható, minden a helyén volt. A háttérben egy óriási vásznon elképesztően kidolgozott videók illusztrálták a műsort, két óriási digitális kivetítőn pedig mindenki közelről láthatta a fiúkat. A zene élőnek hatott, nagyon jól szólt – de mivel zenekarnak nyoma sem volt, nyilván playbackről szólt, az együttes tagjai viszont nyilván élőben – és milyen jól! – énekeltek. Én nem számoltam meg, de a Setlist.fm szerint 32(!) dal hangzott el, senkinek nem maradhatott hiányérzéke. Minden egyes blokkban óriási világslágerek hangzottak el: I wanna be with you és Get down az elején, Show me the meaning of being lonely, Quit playing games with my heart, As long as you love me a romantikus középső blokkban, a pörgős finálét pedig az Everybody nyitotta és az I want it that way zárta. Ezután megtudtuk, hogyan hangzik, amikor 12 ezer rajongó nő sikít egyszerre ráadást követelve, hogy aztán a koncertet a januárban megjelent DNA album nyitódala, a Don’t go breaking my heart és a Larger than life zárja. Ritkán látni Magyarországon ennyire aktuális és ilyen népszerű világsztárokat, ilyen tökéletesen kidolgozott és látványos show műsort, ekkora slágereket, és egyáltalán: ez a világ valaha volt legnépszerűbb fiúegyüttese. A koncert során homályos ígéretet tettek arra, hogy hamarosan visszatérnek Európába – reménykedjünk, hátha látjuk még őket Budapesten is. Tóth Noémi



Hogyan érezted magad a Backstreet Boys 2019-es budapesti koncertjén? VOKS LENT!

