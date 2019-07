Most érkezett! Műteni kell Kowalskyt A zenekar hivatalos közösségi oldalán ma jelent meg a hír, miszerint a frontembert vesekővel kell megműteni. Emiatt egy koncert elmarad, de szerencsére Kowa jól van. Hazánk egyik legnépszerűbb zenekara jelenleg a Kowalsky meg a Vega, koncertnaptárjuk zsúfolásig tele. Ebben a nagy hajtásban szombaton kora este érkezett a hír, hogy a zenekar énekese és szövegírója Kowalsky Balázs Gyula, azaz Kowa a banda legutóbbi két koncertjét – Ópusztaszer és Szentgotthárd – már fájdalomcsillapítókkal és egészségügyi személyzet segítségével tudta végigcsinálni, s ez igaz a szombat esti szabadegyházi koncertre is. Az ok pedig nem más, mint a veséjéből elindult kő, amely igen komoly görcsöket okoz az énekesnél. A vizsgálatok során kiderült, hogy a vesében még két, meglehetősen nagy kő található, így a vasárnapi marosszentgyörgyi koncertnek már nem mernek nekivágni. Kowára tehát hamarosan műtét vár, s utána újult erővel folytatja a zenekar a turnét. A hír egyébként maga az énekes osztotta meg hivatalos közösségi oldalukon, a tőle megszokott pozitív hangvételben, s egyben köszönetet mondott a sok segítségért is. A zenekar stábja egy koncert helyszínére tartva nemrég balesetet szenvedett: az autópályán felborult a kisteherautójuk. Szerencsére senki sem sérült meg az eset során, s most Kowa is megnyugtatta a rajongókat: [2019.07.06.] Megosztom: