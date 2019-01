Egy szilveszteri éjen át a Kowalsky meg a Vegával

A főváros egyik legkedveltebb szórakozó helyén, a Barba Negra Music Clubban teltházas Kowalsky meg a Vega koncerttel zárták az óévet, és nyitották meg az új esztendőt. Az ünnepi koncertre, A Dal 2019-re készülő Fatal Error hangolta fel a közönséget.

A szilveszteri buliknak mindig van egy különleges, ünnepélyes, ugyanakkor rendkívül fesztelen hangulata, hiszen az év utolsó napján, már aki csak teheti, teljesen elengedi magát. Az emberek kieresztik az elmúlt hónapokban felgyülemlett feszültséget, megünneplik a sikereiket, és szélnek ereszti a veszteségek után maradt fájó érzéseket. Felkészülnek arra, hogy az új évvel életük könyvében is egy új fejezetet nyissanak: a hibákból tanulva, a szeretetből merítve tiszta lappal kezdjék az új esztendőt.

Ilyen érzésekkel érkeztem én is a Barba Negrába, az eredeti tervhez képest meglehetősen korán, így volt még alkalmam kicsit körülnézni, beszélgetni és koccintani a régi barátokkal is mielőtt a Fatal Error nevű rockzenét játszó, formáció a színpadra lépett. A legnagyobb Kowalsky meg a Vega rajongók Jimmy gitárjával fotózkodtak a színpad mellett, mások tankoltak a torkukba néhány korty pezsgőt vagy sört a pultnál, miközben sokan még a dohányzó szekcióban vitatták meg az élet és az év nagy kérdéseit. Ilyen hangulatban lépett színpadra a most még kevésbé ismert, rock zenét játszó Fatal Error, akik energikus előadásmódjukkal szinte azonnal megtöltötték emberekkel a színpad előtt teret. A 2011-ben alakult zenekar baráti formációként indult, és vált egyre profibb bandává.



A fiúk folyamatosan turnéznak, és biztos vagyok benne, hogy nem is olyan sokára az egész ország ismerni és imádni fogja őket, hiszen Kulcs című dalukkal bejutottak A Dal (2019) című zenei versenybe is. Természetesen ezt a dalt is eljátszották az év utolsó éjszakáján, és azt kell mondanom, hogy élőben ütött csak igazán. Igaz ez minden dalukra egyébként. A srácok annyira élnek a színpadon, amit ritkán lehet látni, ráadásul folyamatosan kommunikálnak a közönségükkel. Együtt élnek velük, mozgatják, ugráltatják, táncoltatják az embereket a legnagyobb természetességgel. A színpadra születtek, de elsősorban rock zenésznek.

Olyannyira felpörgették a bulit, hogy az ugrálás, táncolás és tapsolás közepette, szinte észre sem vettem, ahogy közben teljesen megtelt a klub. Az előzenekar távozása után, az átszerelés ideje alatt mi is felszerelkeztünk egy kis pezsgővel, majd visszabattyogtunk a helyünkre. Épp, hogy visszaértünk már indult is az intro, és felcsendültek a “Ki van ez találva” első dallamai. Mindenki extázisban volt, sikított és örvendezett, amikor Sóder magasba emelte a dobverőket, hogy köszöntse a közönséget, majd megjelent Kowa, Jimmy, Robi, Domonkos, Szebényi Dani és Tobak Dani is.

Ahogy egy jubileumi évben illik, most is eljátszották a legnagyobb slágereiket, az elsőktől az utolsókig. Természetesen az újabb dalok voltak túlsúlyban, aminek én magam egyébként örültem. Főleg, mert a régek közül is meghallgattam éjfél után a “Szabad rég” című számot, amihez nagyon sok szép emlék kötődik, és aminek a dalszövegét is mindig nagyon át tudtam élni. Azért azt hozzá kell tennem, hogy a Kowalsky meg a Vega azon ritka zenekarok közé tartozik, akiknek minden egyes dalát nagyon szeretem. Igazán eredeti, elgondolkodtató és átérezhető dalszövegeik, és a magyar zenei életben, szerintem egyedülállóan kreatív zenei témáik vannak, a koncertek pedig minden egyes alkalommal képesek kiragadni a valóságból és elvarázsolni.

Egészen különleges energiája és kisugárzása van ennek a zenekarnak. Valami olyan dolgot képesek adni az embernek, ami amellett, hogy energiával tölt fel, még jókedvet is teremt. A dalszövegeken, a kisugárzásukon és a színpadi megjelenésükön keresztül egyszerűen szárnyra kapják az ember lelkét és teljesen kizökkentik a hétköznapi mókuskerékből. Szilveszter éjjelén ez az érzés, még fokozottabban jelen volt. Különösen éjfél előtt pár perccel, amikor a “Tizenötmillióból egy” című dalt énekeltük közösen a zenekarral, a háttérben pedig azt a szívszaggató klipet láttuk, amit készítettek hozzá. Olyan jó volt végignézni az arcokon, és látni, ahogy az emberek ugyanazt érzik, amit én is, ahogy mindenki benne él abban a pillanatban. Nem akar máshol lenni, nem vágyik másra, nem agyal, nem bosszankodik felesleg dolgokon, csak boldogan énekel, és él... igazán él, az év utolsó perceiben. Szívmelengető pillanat volt. Aztán persze mindenki elszaladt egy kis pezsgőért, visszaszámoltunk, kiabáltunk, boldog új évet kívántunk egymást, majd együtt elénekeltük a Himnuszt. Az ünnepélyes pillanatok után pedig már folytatódott is a buli, és torkunk szakadtából énekeltük egymásnak, hogy “Amilyen hülye vagy, úgy szeretlek.”



Egyedülálló látvány

A látvány, ahogy idén a Kowalsky meg a Vega összes buliján, most is egyedülálló volt, hiszen a jubileum miatt a zenekar érezhetően próbálta a lehető legtöbbet adni a közönségének, a koncertműsor és a látvány tekintetében is. Talán pontosan ez az oka annak, hogy idén főleg sportcsarnokokban játszottak, a vidéki helyszíneken is. Az viszont biztos, hogy a 15. évét ünneplő, népszerű zenekar, tavaly február 16-án egy elképesztően hosszú - közel három órás- és fantasztikusan jó hangulatú koncerttel nyitotta a zenekari évet a Papp László Budapest Sportarénában, és idén február 16-án zárja majd le, egy legalább olyan különleges, és nagyszabású aréna koncerttel. A különleges bulit Debrecenben, a Főnix csarnokban tartják meg, mely egyben új koncertévük megnyitója is lesz.

A február elején megjelenő új, “Árnyék és Fény” című tízedik nagylemezük bemutatója is az este szerves részét képezi. A nagylemezről már tavaly megismerhettünk három elképesztően jó dalt is: a “Mint egy jel”, az “Amire szültek”, és a “Lehetetlen nincs - Velünk kerek a világ” is már a megjelenése után, azonnal óriási siker lett. Mindhárom számot már jól ismerik, sőt kívülről fújják a rajongók. Egészen biztos vagyok benne, hogy ezek a dalok megszólalnak majd a Főnix Csarnokban is, ahogy abban is, hogy lesz még jó néhány új dal, az új albumról, és pár meglepetés is. Azt már most lehet tudni, hogy vendégként közreműködik majd a szolnoki MH Légierő Zenekar is, akikkel pár éve már dolgozott együtt a zenekar, és több Kowalsky meg a Vega dal egyedi átiratával léptek színpadra.

Azoknak sincs oka a szomorúságra, akik valamiért nem tudnak ellátogatni az ország második legnagyobb fedett csarnokába februárban, hiszen május 04-én a Barba Negra Track-ben, és több európai nagyvárosban (Bécsben, Zürichben, Londonban, és Dunaszerdahelyen) is meg lehet majd nézni és hallgatni őket. Addigra már tuti minden rajongó kívülről fújja majd az új album összes dalát, hiszen az együttes már elmondta a közösségi oldalán, hogy már a héten megjelenik a Kowalsky mega Vega új nagylemeze! Sőt, még a címadó dal szövegéből is kaptunk egy igen velős részletet. Így szól:

“...Nem mindig az jó

Amire vágytál

Aztán van, hogy megkapod

És szépen lassan kicsinál

Vagy, hogy szerethettél úgy

Ahogy nem szerettél még

És abból hogy lett ilyen út

Hogy végül egyedül lettél

A fájdalomban szép az

Hogy véletlen az nincs

Épp melléd áll egy koszos busz ráírva valami

Pár buta sor is üt

Ha időben kapod

Istenem, én szeretem a humorod!

Hogy aki Erős túl van pár büdös pofonon

Hogy aki szeretni tud, belehalt párszor és

Hogy aki boldog , tudja jól mi a fájdalom

Az ember szíve félig Árnyék, félig Fény

Mert azt mondtad: ne félj,

A Sors tanít, nem bánt

És találkozunk még

Valahol odaát!

Mert azt mondtad, hogy : Élj!

Szeresd magad, ne bántsd!

Hogy találkozhassunk

Egyszer még odaát!”

Suri Andi

[2019.01.11.]