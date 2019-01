Debrecenben zárja a turnét a Kowalsky meg a Vega - jegyek itt A Kowalsky meg a Vega zenekar 15 éves jubileumi évét Budapesten nyitotta meg az év elején az Arénában, és 2019. február 16-án Debrecenben, a Főnix Csarnokban zárja, mely egyben új koncertévük megnyitója is lesz. Jegyek ITT



A február elején megjelenő új, „Mint egy jel” című tizedik nagylemezük bemutatója is az este szerves részét képezi.



A jól ismert dalok között hallható lesz az Amire szültek, a Lehetetlen nincs című dalok az új nagylemezről, és itt fog először élőben megszólalni a novemberben érkező új videoklipes daluk is, valamint még néhány új dal, az új albumról.



A koncert érdekessége, hogy vendégként közreműködik a szolnoki MH Légierő Zenekar, akikkel pár éve már együtt dolgoztak és több Kowalsky meg a Vega dal egyedi átíratával léptek színpadra.



[2019.01.03.]