A legenda alkotásaiból nyílik kiállítás Szegeden - "Életem az utca, ahol járok" Te csak hallgatod Bob Dylan-t, vagy nézed is? A legendás zenész grafikáiból nyílik kiállítás Szegeden "Életem az utca, ahol járok" - ezt a címet kapta a világ egyik legnagyobb popzenei ikonjának első magyarországi kiállítása. Bob Dylan 51 grafikáját nézheti meg a közönség 2019. július 26-tól közel két hónapon keresztül a szegedi REÖK-ben. A nagyvárosi életképek és intim pillanatok expresszív színekkel és vonalvezetéssel engednek betekintést a legendás beatnik vizuális fantáziájába. Először láthatók Magyarországon a világ egyik legismertebb, ikonikus előadóművészének képzőművészeti alkotásai. Bob Dylan élő legenda, több mint ötven éve meghatározó egyénisége a popkultúrának. Lemezei több mint 125 milliós példányszámban fogytak világszerte, dalai polgárjogi mozgalmak himnuszai lettek. Tizenkét Grammy-díján túl az amerikai dalkincs új költői kifejezésekkel való gazdagításáért 2016-ban irodalmi Nobel-díjjal is elismerték. Bárhol mondjuk is ki Bob Dylan nevét a világban, emberek milliói asszociálnak róla a minőségi, tartalmas könnyűzenére. Arról azonban már kevesebben értesültek, hogy Dylan komplex életművében teljes joggal férnek meg a muzikális kincsek mellett a képzőművészeti alkotások is. A szegedi REÖK különleges, kihagyhatatlan kiállításán a rajongott zenész és beatköltő 51 alkotása látható. A munkák egy része az amerikai nagyvárosi életet, leginkább New Yorkot mutatja be, ám ezek mellett megférnek az intimebb, ellesett pillanatok, sőt az aktképek is. "Leginkább az emberek, a történeteik, a mítoszok és a portrék érdekelnek" - nyilatkozta Dlyan arról, milyen témák foglalkoztatják, amikor alkot. Szegeden bemutatandó képeit utazásai inspirálták, az ezek során elkapott tájak, nagyvárosi látképek és az élet hétköznapi pillanatai elevenednek meg rajtuk. Kivételes megfigyelőképességét hol élénk, hol pasztell színekkel, dinamikus vonalvezetéssel és expresszív kompozíciókkal artikulálja vásznain, melyek mind az életet, a minket körülvevő világot ünneplik. A szegedi REÖK több alkalommal működött már együtt a prágai Galery of Arttal. A közönség Andy Warhol, Alfons Mucha és Salvador Dalí munkáit is ennek a kooperációnak köszönhetően láthatta korábban a városban, most pedig a beatzenész vizuális munkásságával ismerkedhetnek meg. Az "Életem az utca, ahol járok" című tárlat a Szegedi Szabadtéri Játékok ideje alatt ad plusz színezetet a város fesztiválhangulatának. 2019. július 26-án 17 órakor nyílik a kiállítás, mely alkalomra várják az érdeklődő közönséget is. Egészen szeptember 22-ig nézhetjük meg Bob Dylan festészeti fantáziáit, méghozzá azokban a kiállítóterekben, amelyek az év többi napján a legenda munkásságához hasonlóan egyesítik magukban az irodalmat, a zenét és a képzőművészetet. [2019.07.26.]

