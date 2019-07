Bőköz összművészeti fesztivál negyedszer az Ormánságban Immár negyedik alkalommal rendezik meg Baranya megye Ormánság tájegységében a Bőköz összművészeti fesztivált. Augusztus 23-tól 25-ig Kémes, Szaporca, Tésenfa, Drávacsehi, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Ős-Dráva Látogatóközpontja várja az érdeklődőket. "A Harkány és Szigetvár között lévő tájegység az egyik legszegényebb Magyarországon. Mi a kultúrán és a kulturális hídon keresztül megpróbáljuk egy kicsit előtérbe helyezni, legalább erre a néhány napra" - mondta Márta István fesztiváligazgató az M1 aktuális csatorna kedd délelőtti műsorában. Mint megemlítette, az itt található furcsa tájházak csak ezekre a falvakra jellemzőek, ilyen például a Hagyományok őrző háza Tésenfán vagy a szaporcai tájház, amelyet a falu összefogásával hoztak létre. Hozzátette: számos olyan kézműves termék van, amely ezen a tájon elterjedt.



"A fesztiválon erős innovációs programok is lesznek, kiemelt vendég lesz a Pécsi Tudományegyetem, több intézménye és szaka. Megpróbálnak olyan dolgokat újraértelmezni, amely a falu hagyományából adódik, és idén lesz kínai ház is" - fejtette ki Márta István.



Szintén jelen lesz a Bőköz fesztiválon a Nemzeti Művelődési Intézet, amely Baranya mellett Tolna és Somogy megye különféle hagyomány- és értékőrző projektjeit és gasztronómiáját is bemutatja. A rendezvény zenei kínálatában ott lesz mások mellett a Ghymes, az LGT-dalokkal érkező Karácsony János vagy a Talamba Ütőegyüttes a Hot Jazz Banddel.



A fesztiválon lesz templomjáró túra és hagyományosan segítik a helyi diákokat.



"Százhúsz kisiskolás van Kémesen, megpróbáljuk a látókörüket kicsit bővíteni. A fesztivál ősszel finanszíroz számukra egy természetjáró, hajókázó és kisvonatozó programot a Gemenci erdőben, a nagyobbakat pedig elvisszük a horvátországi Kopácsi-rét természetvédelmi területére. Idén is karbonmentes lesz a Bőköz fesztivál, ennek érdekében harminc őshonos fát ültetünk el" - mondta végül Márta István. [2019.07.31.]

