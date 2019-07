Premier filmek a csillagok alatt Szabadtéri mozivá alakult a Corvin Plaza tetőterasza Mi lehetne jobb program egy laza nyári estén, mint a szabadtéri mozizás? Már a Corvin Plaza tetőteraszán is csillagfényben, fröccsel és popcornnal a kezünkben élvezhetjük a premier filmeket. Budapest legújabb szabadtéri mozija, a Kultik Sky Cinema 160 kényelmes nyugággyal és takarókkal várja a közönséget, ráadásul még négylábú kedvenceinket is szívesen látják.



Budapesten is egyre népszerűbbek a hangulatos kertmozik, ahol a négy fal közül kiszabadulva, tücsökciripelésben feledkezhetünk bele egy-egy esti filmbe. Nemrég újabb hellyel bővült a kínálat, méghozzá a főváros egyik fontos csomópontján.



A Corvin Plaza tetőteraszán kialakított 160 fős Kultik Sky Cinema már csak azzal is kiemelkedik a szabadtéri mozik sorából, hogy az örök favoritok mellett vetítik a legfrissebb premierfilmeket is. A szervezők gyakran tűznek műsorra a klasszikus családi mozikat, amik minden korosztályt összehoznak, alkalmat adva egy közös esti kiruccanásra.



A Magyarországon ritkán látott óriás mozivászon előtt hátradőlve élvezhetjük a filmeket a direkt erre a célra készített nyugágyakon, babzsákokon, rendezői székeken, a lábunknál pedig bőven jut hely a kutyusoknak is. De vannak olyan állatok is, amiket nem látnak szeretettel.



"A szúnyogok távoltartásáról speciális, fáklyás rendszer gondoskodik, így a látogatóknak nem kell vérszívókat hessegetnie nálunk a nyári estéken" – mondta Szabó Krisztián, a Kultik Mozihálózat ügyvezetője, aki hozzátette: az esténként 21 órakor kezdődő vetítések egyre népszerűbbek.



A nézőknek a rossz idő sem szegheti kedvét, felhőszakadás esetén ugyanis esőkabátot osztanak, a fázósabbaknak pedig takaró is rendelkezésére áll.



Mi hiányozhat még a hamisítatlan moziélményhez? Természetesen popcorn, nachos, salsa szósz és hideg üdítő! Ezeket a klasszikus, mozis büfében szerezhetjük be. Elmondható tehát, hogy az élmény mindenben a mozitermeket idézi – épp csak sokkal hangulatosabb.



Moziműsor: https:// kultikskycinema.hu/ [2019.07.31.]

