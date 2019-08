Kapcsolatok • Animal Cannibals A Budapest Parkban ünnepelt az Animal Cannibals Animal Cannibals 30 koncerten jártunk a Parkban. Egy réges-régen egy messzi-messzi galaxisban Magyarországon 1989-ben megalakult az Animal Cannibals. Akkoriban még 3 tagú volt a formáció (Ricsipí,Qka MC, Dj Ubi) Az igazi áttörést a Takarítónő slágerrel érték el, na de lépjünk előre a augusztus 18-ra.



Megérkeztünk a Budapest Parkba, ahol egy borítékot kapott az első 500 vendég. Erre rá volt írva, hogy a megfelelő pillanatban kell kinyitni. Kíváncsiak voltunk vajon mi lehet benne. Sajnos előzenekar nem volt, - napközben már interneten olvastam a programtervezet, így ezt tudtam előre -, de cserébe egy király AC dokumentumfilmet vetítettek le.



Teraszon foglaltuk el helyünket, ahol több zenésszel találkoztunk. Jelen volt az eseményen a Sugarloaf együttesből, Tóth Szabi és Muri Enikő, Török Tamás a Bon-Bonból és Lofti Begi is ott volt.



Pontban 7-kor elkezdődött az AC dokumentumfilm, amit Putz Attila készített. Az alkotásban több, mint 10-en nyilatkoztak a zenekarról köztük volt - többek mellett -, Harsányi Levente, Puzsér Róbert, Pa-Dö-Dö, Hajós András, LL. Junior, Lofti Begi, Tóth Szabi és még Geszti Péter.



Az „előjáték” után a vásznokon megjelent egy 10 perces visszaszámoló és 20:05 perckor színpadra robbant a rapcsapat. Minden változik, de a lényeg című dallal indítottak és nagy tombolás tört ki. Hang és fénytechnika jó volt.



A kivetítőn animációk, klipek jelentek meg. Siska egy nagyon tehetséges rapper volt az egyik meghívott, akivel előadták közösen a Csillogjon, csörögjön dalt. A Fesztivál számnál lehetett kinyitni a borítékot, és felhasználni az egyik meglepit a szerpentint.



Ezután jött a következő meglepetés vendég Kozma Orsi aki a Cotton Club Singers énekesnője volt. Orsi baseball sapit viselt. Közösen előadták : Péntek, Ez a vasárnap reggel, Mindenki azt akarja, Kérek egy puszikát slágereket.



Utána DJ Pozsi szólózott egy brutálisat, őt a rap nagyágyúi követtékm egy nézők között előadott számmal, majd a publikum megint a borítékot a vette a kezébe és előkerült a második meglepi, a lufi. A csomagban volt még egy AC matrica és egy AC kártya, ezenfelül pedig itt közölték, hogy a Facebookon lehet szavazazzni hogy a zenei esemény végén kiugorjon be a közönségbe Qka vagy Ricsipí. Ezt a csatát Qka nyerte így neki kellett beugrani a végén. Folytatódott a show:) Voltak pár vicces videók például Kiszel Tünde egy tévéadásba rosszul mondta Ricsipí nevét és 2xer mondta hogy Rikipí. Kate McKinnon videója is szerepet kapott a koncerten, ahol a YOZSEFVÁROST nyomta utána pedig élőbe az Animal Cannibals is elnyomta.



A koncert tetőpontja 2 dal volt. Az egyik a Tarolnak az emszik ahol 43 MC volt a színpadon, a másik pedig az Északon, délen opusznál. amiben Beat, az egykori Fekete Vonat egyik oszlopos tagja volt a vendég. Budapest nyáron szerzemény se maradhatott ki.



Visszataps után pedig 3 tételt nyomták le: Takarítónő, Hazafelé az út veszélyes, Ülünk a vonaton. Az utolsó slágernél hatalmas vonatozás tört ki a közönségbe.



Remek szombati rapbuli volt.

Boldog szülinapot Animal Cannibals!



