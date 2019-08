Győri Total Dance Festival: ezekre biztos bulizol ma este! Igazi fergeteges retro hangulatot ígér az idei győri nyárzáró koncert. Az egykori Total Dance Fesztiválok hangulatát varázsolják a hazai és nemzetközi nagyágyúival. Ezek a dalok pedig egészen biztosan felcsendülnek majd szombat este, 8 óra után. A nyárzáró legnagyobb neve kétségtelenül a dán dance/pop együttes, az Aqua lesz, amely 1994-ben alakult. Az első átütő sikert 1997-ben érték el, amikor Barbie Girl című dalukkal berobbantak a nemzetközi könnyűzenei színtérre. Még ebben az évben megjelent az eddigi legsikeresebb nagylemezük is, Aquarium néven, amelyen természetesen a Barbie Girl vitte a prímet, de a My oh my, a Doctor Jones és a Lollipop (Candyman) című daluk és a hozzájuk tartozó klipek is szép karriert futottak be. Sikerül a vidám, dallamos és táncolható nótákban, na meg a tagok extravaganciájában és a képi világuk őrült hangulatában rejlett. Magyarországon eddig még soha nem léptek fel, így a győri közönség lehet az első, aki élőben hallhatja a legendás slágereket. Az Ace of Base svéd együttes alapító tagjai közé tartozott Jenny Berggren, a formáció a legnagyobb sikereit pedig 1992 és 1993-ban érte el a Happy Nation és a The Sign című lemezeivel. Legnagyobb slágereik a All That She Wants, The Sign, a Don't Turn Around és a Beutiful Life. Ez utóbbi 1995-ben jelent meg, s máig hódít a retro diszkók lejátszási listáján. A két dán ütősből álló Safri Duo a klasszikus zenei pálya után 1999-ben döntött úgy, hogy nyitnak az elektronikus zene irányába, amelyet érdekes világzenei elemekkel vegyítettek. Így született meg a világhírnevet hozó első daluk a Played-A-Live (The Bongo Song), amely még ebben az évben az egyik legsikeresebb dal volt Európában. A nóta a törzsi dobok és a trance zene ügyes vegyítése volt, amely napjainkban is kedvence. A 2 Brothers on the 4th Floor egy hollandiai formáció volt, s először akkor hallott róluk a nemzetközi zenei piac, amikor megjelentették a Can’t Help Myself című számukat. A Happy Gang a '90-es évek egyik legnépszerűbb magyar fiúcsapata volt. Jó érzékkel lovagolták meg a külföldről beáramló hatásokat, s olyan hip-hop és dance elemekkel tarkított dalokat adtak ki, amelyre egy csapásra a közönség – s főleg a lányok – kedvencei lettek. Sorra születtek az olyan gigaslágerek, mint a Fiatal a szerelem, a Kérek egy kulcsot a szívedhez, a Sokáig voltam távol, a Lógatom a lábam és még sokáig lehetne sorolni. Cory ma este felidézi a régi szép pillanatokat, s hozza azt a hangulatot, amely ma is kedvessé teszi az akkori emlékeket. A Hip Hop Boyz is követte a bevált receptet: jó pasi, látványos tánc, fülbemászó dallamok. 1995-ben felléptek az I. Total Dance Fesztiválon és Dr. Alban és az East 17 magyarországi előzenekarként a zsúfolásig megtelt Budapest Sportcsarnokban, illetve a Kisstadionban. Legnagyobb slágereik között az Ott várok rád, a Hegyekben fent, a Ragadom, a Nem ez a tét és a Megbántottak szerepel. O.G. Duck pedig Győrben is fergeteges retro hangulatot ígér! A felsorolt előadók slágereiből jó néhány szombat este 8 órakor a győri Total Dance Festiválon is felcsendül majd, addig is érdemes hangolódni, mert nagy buli lesz a Városháztéren az egyszer biztos! – HAK – [2019.08.24.] Megosztom: