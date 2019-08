Ingyenes Bryan Adams koncert lesz a Hősök terén

A Szerencsejáték Zrt. az idei évben a Skandináv lottó 20. évfordulója alkalmából rendezi meg Szuperkoncert elnevezésű, nagyszabású ingyenes rendezvényét.

2019. szeptember 28-án, a több mint 100 millió eladott lemezzel büszkélkedő világsztár Bryan Adams lesz a Szuperkoncert fellépője, aki a „Shine A Light” turné programján felül, kétórás, csak erre az estére tervezett exkluzív látványú programmal érkezik hazánkba. A kanadai zenészt megelőzően a hazai popélet egyik legnépszerűbb együttese, a Wellhello lép fel vendégelőadóként. A Szuperkoncert 18 órakor kezdődik Hősök terén, Budapesten. (18 órakor a Wellhello, 20 órától Bryan Adams)

A Wellhello számos teltházas koncerttel és díjjal büszkélkedhet, a különböző videómegosztó oldalakon elérhető dalaik pedig több tízmilliós megtekintésnél járnak.

Bryan Adams, kanadai énekes-zeneszerző - a Szuperkoncert sztárfellépője - 1975 óta készít dalokat. Olyan világslágerek fűződnek a nevéhez, mint a „Summer of 69”, a „Straight from the Heart”, az „(Everything I Do) I Do It For You”, vagy a legfrissebb, Ed Sheerannel közösen írt „Shine A Light”. Több mint 100 millió eladott lemezzel, két Grammy-díjjal és öt Oscar jelöléssel rendelkezik, mint zeneszerző.



További információkat itt találsz. - közölte a Szerencsejáték Zrt

[2019.08.27.]