Hamarosan zárja kapuit a Budapest Park - 3 nap van hátra az évadból A Planet 8 fantázianevet viselő 8. évadában 88 nyitvatartási nap után várhatóan 600 000 főt meghaladó össznézőszámmal zár majd Közép-Európa legnagyobb szabadtéri szórakozóhelye. Kólya Dániel, a Budapest Park ügyvezető igazgatója elmondta: csütörtöktől három estén át összesen kilenc koncert és három party várja még a közönséget. A tavalyi évhez képest több koncertnappal – köztük egy ötnapos, külföldi világsztárokat felvonultató minifesztivállal is – várta a nézőket a Budapest Park. Áprilistól szeptemberig több mint 150 magyar zenekar állt színpadra, de mellettük olyan világsztárok is megfordultak, mint a punklegenda Iggy Pop, a hazánkban először koncertező Disturbed vagy Three Days Grace, a turnéját nálunk indító Sum 41, az igazi francia hangulatot varázsoló Zaz, vagy az első hazai önálló koncertjével érkező Thirty Seconds To Mars. Ezeknek a megismételhetetlen pillanatoknak állít emléket a Park a „Bin There” projekttel, amelynek keretein belül olyan zenekari ereklyéket gyűjtöttek össze estéről estére a színpadról vagy a backstage-ben, mint a setlist, a törésig püfölt dobverő vagy a szakadásig nyűtt gitárhúr, ezeket pedig egy, a zenekar által aláírt időkapszulába zárták. Az ebből összeállított kiállítást bárki megnézheti még a hétvégén, október 11-től pedig licitálni is lehet majd rájuk. A befolyt összeg 100%-át a Zenével A Rákos Gyermekekért Alapítványnak ajánlják fel. A projekt a Fenntarthatósági Napon közönségdíjat kapott. A zenei programokon kívül a Budapest Parkba idén beköltözött a Ludwig Kortárs Művészeti Múzeum egy egyedülálló installációval, illetve két kiállítást is bemutatott a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, valamint meghökkentő mutatványosok, lélegzetelállító artisták is szórakoztatták a közönséget szemet kápráztató újcirkuszi produkcióikkal. Idén első ízben rendeztek kifejezetten jótékonysági jellegű, nagyszabású rendezvényt: a Live Aid mintájára sztárfellépőket felvonultató UNICEF Fesztivált, amelynek jegybevételével a világ legelesettebb gyermekeit támogatták. A Budapest Park idén közel húsz szervezeten keresztül segített különböző módokon a rászorulóknak. A tavaly útjára indított nagysikerű Dallamképek kampányban például a Punnany Massif dalai elevenedtek meg, az elárverezett képekből befolyt összeget pedig a Siketek És Nagyothallók Országos Szövetségének ajánlották fel. Emellett pedig csatlakoztak a Fridays For Future mozgalomhoz, amelynek keretein belül a fellépő zenekarokkal összefogva buzdítják arra az embereket, hogy részt vegyenek szeptember 27-én a III. Globális Klímasztrájkon. Itt a lehetőség tehát idén utoljára kint hagyni a valóságot:



Szeptember 26-án egyetlen parkos koncertjét adja az idén tavasszal új lemezzel jelentkező 30Y, akik előtt az Árnyéknyúl és a Carson Coma áll majd színpadra. A koncertek után a PressPlay videódiszkó veszi kezdetét.



Szeptember 27-én egészen különleges meglepetéssel készül ötödik születésnapja alkalmából a Margaret Island – élőben debütál külön a Parknak készült daluk, a Hagyd kint, amelyben Járai Márk (Halott Pénz), Papp Szabi (Supernem) és Zentai Márk (Mörk) is közreműködik. A track egyébként a koncert napján egy kisfilmet is kap, amely többek közt a zenekar legemlékezetesebb parkos pillanatait mutatja be. Ők is két vendégzenekart, méghozzá a Chain Bridge Popot és a Németországból éppen visszatérő Mörköt hozzák magukkal. Ezt követően a Lidocain Night egészen különleges kiadása következik – a Drakulics elvtárs film hangulatát idéző partyn ráadásul az alkotás főszereplője, Nagy Ervin is beugrik a lemezjátszók mögé!



A zárónapon, azaz szeptember 28-án pedig egy igazi táncos este vár a bulizni vágyókra, amikor Myra Monoka zenekara és JumoDaddy lemezbemutató koncertje után a több mint száz táncossal érkező, fergeteges showműsort ígérő Brains rengeti meg élőzenével idén utoljára a Parkot. Befejezésként pedig egy fergeteges, már most teltházas Necc Party van kilátásban. Az eklektikus felhozatalú Kapuzárási Piknik Fesztiválra egyébként limitált számban bérlet is kapható.



- Fejes Anna -. [2019.09.25.]

Beatles turnéhoz menedzsert keresünk zenekar [2019.09.24.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu