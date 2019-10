Magyarországon lép fel az elektronikus zene dámája, Cio D’Or November 2-án a XXI. századi techno egyik legartisztikusabb képviselője, a 61 éves Cio D’Or zenél majd a budapesti Toldiban. A hipnózis német szaktekintélye szinte minden legendás klubot és fesztivált elvarázsolt már, ezúttal pedig egy eddig még sosem látott produkcióval készül. A rendezvényt szervező INDIVIDUUM egy határfeszegető projektet szeretne megismertetni az elektronikus zenei szcénával. Kevesebb mint egy hónap múlva hazánkba érkezik Cio D’Or, napjaink egyik, ha nem a legkarizmatikusabb női előadója. Az örökifjú alkotó a zene- és filmművészet csodáinak hosszú évek óta vörös szőnyeget biztosító Toldiban teszi majd tiszteletét november 2-án szombaton, egyúttal egy kihívást is fog teljesíteni a rendezvényt szervezető INDIVIDUUM felkérésére.



A művésznő Brian Eno és David Byrne munkásságán keresztül esett szerelembe az elektronikus zenével, majd az 1990-es évek Münchenjében szintet lépett a románc, és beszippantotta a rave-kultúra az Ultraschall klubban, ahol később rezidens DJ volt.



Alkotói éhsége ezután sem csillapodott, számos megjelenésen, saját lemezen és koprodukción van túl olyan világhírű tehetségekkel, mint Donato Dozzy, Gabriel Ananda, Milton Bradley vagy épp Claudio PRC.



Cio D’Or a techno, az ambient és az elektronika legkülönfélébb irányzataiban kalandozott az utóbbi években DJ-ként és producerként egyaránt, a világ minden tájáról szerzett hatásait és hangmintáit pedig mérnöki precizitással építi a zenéjébe.



A transzba ejtés nagymesterétől érzelmes, extravagáns és karizmatikus szettre készülhet a nagyérdemű november elején, amely ráadásul új oldaláról ismeri majd meg az alkotót a rendhagyó „Cinematic Hybrid Set” keretein belül.



Új koncepció az éjszakában: film és zene együtt



A szervező INDIVIDUUM koncepciójának lényege, hogy Cio D’Or egy, a háttérben vetített és általa szeretett filmet fog zeneileg interpretálni, ezáltal az alkotó és közönsége eggyé válik hangok és képek pulzáló fúziójában.



Az INDIVIDUUM tagjai húszas éveik derekát taposó srácok, akik több nemzetközi eseményen is részt vettek már fellépőként, produceri munkásságuk pedig német, brit és holland kiadványok formájában is testet öltött. Az itthoni színtérből viszont hiányoltak egy olyan közösségépítő művészetfelfogást, amiben igazán otthon érezhetik magukat. Ezért érezték szükségét annak, hogy megmutassák, szerintük milyen egy ízig-vérig techno-buli, ami egyszerre szórakoztat és ad maradandó élményt.



A Toldiban minden adott lesz a fergeteges hangulathoz, az est során a tánctér éjsötétjét kizárólag a film fényei hivatottak megtörni, a mágia akusztikai részéért pedig a finomhangolt VOID hangrendszer lesz a felelős.



Mivel az estét profi fotós és operatőr kíséri majd végig, felvételt tilos lesz készíteni az eseményen. A szervezők szeretnék megtartani a varázslatot azon emberek között, akik érdemesnek látják a koncepciót arra, hogy megtiszteljék a művészt a jelenlétükkel.

