Kapcsolatok • Republic Kiderült! Farkas Bertalan ihlette a Republic új albumát! Megjelent a Republic együttes legújabb, Magyarazűrben című albuma, amely szorosan köthető Farkas Bertalanhoz, az ország űrhajósához. A Republic célja, hogy zenei stílusával és szövegeivel olyan érzéseket adjon át az embereknek, amelyekkel mindenki azonosulni tud. Az új lemez létrejötte egészen a tagok gyermekkori élményeiig vezethető vissza: aRepublic elhunyt énekese, Cipő, valamint a jelenlegi dobos, Nagy László Attila egy osztályba jártak Farkas Bertalannal. Később a zenekar többi tagja is megismerkedett az űrutazóval. Farkas Bertalanszámára több szempontból is fontos ez az időszak:nyáron töltötte be hetvenedik születésnapját, és jövőre lesz 40 éve annak, hogy 8 napot töltött az űrben. Az évforduló és az iránta érzett tisztelet apropójából adták az albumnak a „Magyarazűrben” címet. Természetesen a címválasztásnál sorsdöntő volt, hogy belekerüljön a Republicra jellemző pimaszság is, így nem véletlenül írják egyben. „Fontos, hogy az emberek maguk dönthessék el, hol szeretnék elválasztani a szavakat. Ettől játékosabbá válik a tartalom, és mindenki a hozzá leginkább passzoló gondolat alapján értelmezheti a mondandónkat” – jegyezte meg Boros Csaba, a Republic énekese. Farkas Bertalan elmondta, hogy számára a 67-es út című Republic dal a legkedvesebb. „A csillagok csillag szövegrészről én mindig az űrben eltöltött különleges pillanatokra emlékezem” – tette hozzá az űrutazó. Az új album dalai a tagok reményei szerintsokak szívét fogják melengetni. Az együttes bízik benne, hogy az űrutazóhoz hasonlóan kellemes emlékeket idéznek elő majd a szövegek, és mindenki megtalálja benne azt az üzenetet, amellyel azonosulni tud.Az album zeneszerzője elsősorban Boros Csaba volt, de részt vett a munkában Bagossy Norbert is a Bagossy Brothers Company énekese. Norbi a 12 dalt tartalmazó albumon háromszöveget írt, melyek közül az egyiket közösen éneklik Csabával.A dalok hallhatóak lesznek a harmincéves jubileuminagykoncerten március 14-én, ahol az új albumötszáz darab limitált kiadású bakelitlemez verziója is megvásárolható lesz. A koncerten vendégként lép fel Bródy János, Nagy Feró és a Bagossy Brothers Company. Érdemes addig is nyitott szemmel és füllel járni, mivel a dalok hamarosan hallhatóak lesznek Youtube-on és Spotify-on, illetve a CD-k a MOL kutakon is fellelhetőek lesznek. [2019.11.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kreatív gitáros kerestetik zenész » gitáros [2019.11.01.]

