Kéz a kézben - új klippel jelentkezett Peter Srámek Új arcát mutatja meg Peter Srámek! Hatalmas tervekkel vág az új évbe Peter Srámek! Az énekes új klippel jelentkezik, új album kiadását tervezni, és rengeteg meglepetéssel készül a rajongóinak. Peter Srámek új dala a „Kéz a kézben” más, mint amit eddig megszoktunk az énekestől. „Az új dalom más, mint az eddigiek, szeretném új arcomat megmutatni a közönségnek. Nagyon izgulok, hogy mit szólnak majd hozzá. Abban biztos vagyok, hogy azok a rajongók, akik az elmúlt öt évben velem voltak, továbbra is mellettem maradnak, amiért nem tudok elég hálás lenni nekik. Bízom azonban abban is, hogy olyan emberekhez is eljuthatok a zenémmel, amikhez eddig nem sikerült” – magyarázta Peter, aki izgatottan tekint a jövőbe. „Rengeteg tervem van 2020-ra! Szeretnék kiadni egy albumot, és újra elkezdtem edzeni. Jó lenne, ha nyárra sikerülne annyira formába jönnöm, hogy egy klipforgatáson fürdőnadrágban is kamera elé merjek állni, és jól érezzem magam úgy is a bőrömben” – tette hozzá az énekes. Kéz a kézben A dalt szerezte és hangszerelte: Magán Olivér Szöveget írta: Sándor Péter



Hanyast adsz Peter Srámek Kéz a kézben dalára? VOKS LENT! [2020.01.06.] SZAVAZÁS - Hanyast adsz Peter Srámek Kéz a kézben dalára? Ez nem sikerült fényesre, egyest érdemel .... kettest adok rá Meghallgatható, közepesre értékelem Hm.... pici finomítás ráfért volna, négyest adok Nagyon tetszik, ötös Megosztom: