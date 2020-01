Forró klippel tért vissza az X-Faktor felfedezettje, Gulyás Roland Az X-Faktor hetedik évadában kedvelte meg a közönség Gulyás Rolandot, aki különleges és erős hangjával a harmadik helyig menetelt. 2018-ban A Dal színpadán is megmutatta tehetségét „Hypnotized” című slágerével, most pedig egy újabb arcát fedi fel friss klipjében: az igazi macsót. A Superstereóként jól ismert Laskai Viktorral és Tariska Szabolccsal alkották meg „Veled akarom” című új dalát, a szerelmes szerzeményhez Roland forró videót forgatott egy csinos lány, Kovács Kitti társaságában. A sportos énekes igyekezett a legjobb formában kamera elé állni, a reflektorfényben pedig teljesen elengedte magát, és felszabadultan táncolt partnerével.



„A nézők az életvidám és a komoly arcomat is láthatják a videóban. Remekül éreztem magam a forgatáson, sikerült teljesen átszellemülnöm." – mesélte Roland, aki egy éve költözött Sátoraljaújhelyből Budapestre, hogy megvalósítsa álmait – „Folyamatosan képzem magam testileg-lelkileg, és nagyon élvezem, amit csinálok." [2020.01.13.]