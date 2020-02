Valentin napi élmények a Campona KockaParkban

Ha nem egy szokványos vacsorán szeretnénk ünnepelni…

A február akarva akaratlanul is a Valentin nap közeledtét jelenti mindenkinek. Azoknak is, akik szeretik, és a szerelem ünnepének fogadják el, és persze azoknak is, akiknek ez is csak egy nap a sok közül, és szinte ki nem állhatják, hogy a csapból is ez folyik. Jó hírünk van, a Campona Kockapark mindegyik csoportnak tökéletes programot kínál!

Még akkor is, ha számunkra nem jelent a Valentin nap semmit, hiszen ki ne szeretne egy jót játszani azzal, akit szeret – legyen szó ténylegesen a párunkról, vagy akár gyermekeinkről, szüleinkről, barátainkról. Egy szuper időtöltés mindenki számára pozitívvá formálhatja a szerelmesek napját! Aki pedig igazi Valentin nap rajongó, annak egyszerűen vétek lenne kihagyni ezt a lehetőséget!

A Campona Kockaparkban 18 és 22 óra között ezen a bizonyos napon, vagyis február 14-én garantált, hogy senki nem fog unatkozni! Hiszen játszani mindenki szeret, ráadásul a LEGO® mindenki kedvence. A kortalanul élvezhető építőkockák nyújtotta szórakozás egy felemelő élmény, az együtt töltött idő, a közös játék és alkotás pedig kétségkívül mosolyra fakasztó kikapcsolódást jelent.

De nézzük is meg kicsit közelebbről, pontosan mi is vár ránk, ha ezt a fantasztikus és nem éppen mindennapi Valentin napi estét választjuk! A 15 percenként induló tárlatvezetéseken kulisszatitkokra is fény derül, de ha inkább párunkkal szeretnénk felfedezni az apró részleteket, akkor egy játékos kvíz segít ebben nekünk. Közben akár elrejtett LEGO® szívecskéket is felfedezhetünk, és a játék még csak most kezdődik igazán, hisz a KockaParkban nem csak a gyerekek merülhetnek el a játék nyújtotta élményekben. Felnőttként is vezethetjük például a távirányítós autókat, igaz, ezen az estén akadályokkal nehezített pályán kell ügyességünket, manőverező tudásunkat bizonyítani.

A programok között helyet kap egy kis társasjátékozás is, melynek keretein belül játékmesterek segítségével ismerhetjük meg a Sárkánypalota, a Yukon, a Laser és a Vasútvonal játékok szabályait. De lesz itt még érdekes fotótárlat is, melyen Lampert Benedek érdekes, LEGO® figurákat teljesen élethű vagy éppen filmes környezetben ábrázoló képsorozatát tekinthetjük meg. A Valentin napon egyszerűen elmaradhatatlan kulináris élvezetekről finom LEGO® piros epres (alkoholmentes) koktél és belga töltött fánk gondoskodik majd.

Nem is akarjuk majd, hogy vége legyen ennek a napnak, nade ez persze elkerülhetetlen. Viszont, hogy mindig örömmel tudjunk visszaemlékezni rá, hazavihető ajándékként apró emlékeket tud mindenki készíteni egymásnak a programok során. Ez lehet akár LEGO® ékszer vagy éppen kulcstartó is. Emellett otthagyhatjuk a „nyomunkat” is a KockaPark falán, a nevünk első betűjének megépítésével és „kitűzésével”.

A programoknál már csak az ára kecsegtetőbb ennek a felejthetetlen és biztos sikerű estének. Az egész estés játékos és egyedülálló kikapcsolódás mindössze 6000 Ft-ba kerül két fő részére. Ez az összeg tartalmazza a belépőket, az összes fent felsorolt elemet és programot, a hazavihető ajándékokat és a finomságokat is. Kell ennél több egy nem megszokott ünnepléshez? Hogy mindennek biztosan részesei lehessünk, a várható igen nagy érdeklődés miatt a rendezveny@kockapark.com címen kell regisztrálnunk 02.12-ig.

Mi pedig mit tehetünk többet, minthogy azt kívánjuk minden résztvevőnek, „Leg Godt!”, azaz jó játszást a Campona KockaParkban!

[2020.02.12.]