A Dal 2020 harmadik válogató - a továbbjutók névsora A Dal 2020 - Rácz Gergő és Orsovai Reni nyerte a harmadik válogatót A Rácz Gergő és Orsovai Reni duója nyerte Mostantól című számával nyerte A Dal 2020 harmadik válogatóját szombaton. A Duna Televízióban és a Duna World csatornán sugárzott műsorban továbbjutott még a Tortuga és Mámor tér 3. című dal, a Turbo és az Iránytű, Ember Márk és a Tovább, Kóbor Zsóka és Polgár Patrik a Valamiér című számmal, valamint Kökény Attila a Búcsúznom kell című dallal.



A hatodik továbbjutó helyen holtverseny alakult ki Kökény Attila és Berkes Olivér között, előbbi a zsűri döntése alapján jutott az elődöntőbe.



A dalokat Vincze Lilla zenész, dalszerző, a Napoleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője, zenepedagógus, énektanár; Apáti Bence táncművész, publicista, a Operettszínház balettigazgatója; Nagy Feró énekes, dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere; valamint Pély Barna Artisjus-díjas énekes-gitáros-zeneszerző véleményezte és pontozta.



A dalválasztó showban idén még nagyobb szerepet kapnak az ötödik zsűritag szerepét betöltő nézők, akik a műsor folyamán kétszer is szavazhattak sms-ben. Az első, tíz perces szavazás után a legkevesebb voksot az MDC és a Más világ című dal kapta, így ők automatikusan kiestek a versenyből. Utána a zsűri döntésével búcsúzott a további versengéstől Diana és a Menedék című dal.



A bent maradt dalokra további öt percig szavazhattak sms-ben a nézők. A voksaik alapján kialakult sorrendet pontokká alakították, így alakult ki a hat továbbjutó dal sorrendje. Ezzel kialakult az elődöntő tizennyolcas mezőnye: az első két válogatóból a Fatal Error, Horus X Marcus ft. Fekete Bori, Pál Dénes, Nagy Bogi, a HolyChicks, Varga Szabolcs, a Nene, a Kies, Molnár Dániel, Takács Nikolas, Wolf Kati és Nági került tovább.



Tóth Vera produkciója volt az extra



A második válogató extra produkciójaként Tóth Vera adta elő Cserháti Zsuzsa Hamu és gyémánt című dalát. Az adás után elindult A Dal Akusztik online szavazás is. A www.adal.hu oldalon az Akusztik menüpont alatt lehet szavazni a 30 versenydal akusztikus változatára március 4-én éjfélig. A győztest a műsor döntőjében jelentik be. [2020.02.16.]

