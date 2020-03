A magyar előadóművészeket segíti az MTV Még több magyar zenével és kódolatlan csatornákkal készül a Viacom A koronavírus terjedése miatt bevezetett korlátozások különösen érzékenyen érintik a hazai előadóművészeket is, akik ebben az időszakban nem találkozhatnak a közönségükkel. Ezért a magyar MTV csatorna szeretne még többet tenni azért, hogy a magyar zene is eljusson minél több hazai nézőhöz, rajongóhoz. „Az MTV-nél mindig fontosnak tartottuk, hogy a lehetőségeinkhez mérten támogassuk a hazai zenészeket, kapcsolatot teremtsünk számukra a közönségükkel” – árulta el Szűcs László, a ViacomCBS Networks közép-kelet-európai PR és kommunikációs igazgatója. „Reméljük, hogy hamarosan minden rendbejön, és újra kinyithatnak a koncerttermek! Addig is a magyar MTV zenei blokkjaiban az eddiginél is jóval magasabb arányban, túlnyomó részt magyar zenei klipeket fogunk játszani.” A döntés nemcsak a hazai zenei élet képviselői iránt rajongó nézőknek kedvez. A csatorna az elmúlt évek legismertebb magyar slágerei mellett a kevésbé ismert, feltörekvő előadók dalaiból és videoklipjeiből is válogat. Így a koronavírus terjedése miatt bevezetett korlátozások ellenére sok zenész továbbra is jelen lehet a zenei életben, és kapcsolatban maradhat a közönségével ebben a nehéz időszakban. A ViacomCBS az MTV-s aktivitás mellett számos műsorszolgáltató kínálatában kódolatlanul elérhetővé tette egyes csatornáit. Így az Antenna Hungária, a Telekom, a UPC + VFN, a UPC DTH, a Vidanet, a Tarr és a PR-Telecom előfizetői is válogathatnak a Comedy Central, a Comedy Central Family, a Paramount Channel, a Nickelodeon, a NickToons, a NickJr, MTV Hits, MTV Rocks, MTV Dance és a VH1 kínálatából. A részletekről, illetve az elérhető csatornákról mindenki a szolgáltatójánál tájékozódhat. [2020.03.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Nagyon megbízható magánhitel-ajánlat egyéb [2020.03.11.]

