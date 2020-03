A TV2 váratlan bejelentése - változások a népszerű műsornál

A Nicsak, ki vagyok? – a rejtélyek színpada showműsor vasárnap a TV2-n, a vírushelyzet miatt ezúttal felvételről kerül adásba.





Mint azt korábban a TV2 Csoport bejelentette: a társaság számára elsődleges fontosságú a kollégák és a produkciókban közreműködők egészségének a védelme, és mivel a felvételhez kisebb számú stáb szükséges, mint egy élő adáshoz, így a közreműködők biztonságának érdekében született ez a döntés.

A felvétel miatt nem lesz nézői szavazás a műsor alatt, hanem a sztárcsapatok döntenek a leleplezésekről is tippjeik alapján. De a nézők sem maradnak nyeremények nélkül, mert az adásban feltett kvízkérdésre adott helyes válasz esetén értékes ajándékot nyerhetnek.

A produkció most egy időre elköszön a nézőktől, de amint a körülmények lehetővé teszik, visszatér és tovább folytatjuk együtt a leleplezéseket.

A TV2 Csoport köszönetet mond minden versenyzőnek és közreműködőnek, akik vállalták, hogy szórakoztatják a nézőket, ezáltal is pár óra kikapcsolódást nyújtva ezekben a nehéz napokban.



Nicsak, ki vagyok? - a rejtélyek színpada vasárnap 18.50-kor a TV2 műsorán.

[2020.03.20.]