Erre sokan vártak! Válogatáslemezzel jelentkezett DJ Szatmári és Jucus Tizenhat év, tizenhat dal! - megjelent a Best of DJ Szatmári és Jucus összeállítás. Idén nyárom lesz tizenhat éves a DJ Szatmári és Jucus formáció és a rajongók kérésére végre elkészült 16 évnyi munkájuk digitális lenyomata.



A legismertebb dalok együtt, csokorba gyűjtve még soha sehol nem került publikálásra. Az első 2004-ben készült „Égess el”-től a 2019-es „Kinek játszod magad” slágerig.



DJ Szatmári elmondta, hogy a korai dalokat még technikailag felújították, hogy a hangzás és az élvezet maximális legyen.



Tehát nem maradtok zene nélkül karantén alatt sem.



Az összeállítás legnagyobb zeneáruházakban érhető el. Keresd a Spotify, az Itunes, az Amazon, vagy a Google play platformokon.



Megtudtuk, hogy a hagyományos CD is tervekben van. [2020.03.31.]