BETON a Rockmaratonon! - Meghallgatható egy újabb dal a készülő lemezről Bár még csak az idei év elején tették be a lábukat a hazai metal élet ajtaján, pár hónap alatt már a harmadik dalának megjelenésével büszkélkedhet a BETON zenekar. Ráadásul a bemutatkozó koncertjüket a nagy múltú Rockmaraton Fesztiválon adhatják! A bejelentéssel szinte egy időben a 11-es a nyakban című dalukkal is megismerkedhetünk, amihez újfent egy videó is készült. “A ‘11-es a nyakban’ című dal folytatja stílusában az eddig megszokott kíméletlen, húzós tempójú groove-os thrash / HC zenét. Az eddig megjelent vizuális kisfilmekkel (‘Féreg’, ‘Elásom önmagamban’) ellentétben, az új szerzemény a zenekar tagjai által készített kis házi-videókkal, valamint egy közös zenélés felvételével mutatja meg először igazán önmagát.”



A formáció megjelenései a metal zenét kedvelők között - az ismeretlenség ellenére - nagy sikert aratnak, a dalok megtekintései szép számban gyarapodnak hónapok óta. Ennek is köszönhető, hogy a szervezők lehetőséget biztosítottak számukra az idei Rockmaraton Fesztiválon a bemutatkozásra, amely július 2-án este, a Cancer és a LIK zenekar koncertje között kerül megrendezésre. Ha még előrébb tekintünk kissé… júniusban egy exkluzív megjelenéssel rukkolnak majd elő, valamint az Önazonos című albumuk is megjelenik a nyár legvégén. BETON:

Horváth István "Pityesz" - ének

Jakab Viktor - basszusgitár

Jozzy - szólógitár

Kindák Márk - gitár

Karsheh Nabil - dob H-Music Hungary [2025.06.13.] Megosztom: