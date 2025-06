Hamarosan Szabadtéri: készül az újszegedi színpad!

Hamarosan elrajtol Szegedi Szabadtéri Játékok idei évada a napfény városában. A programsorozat előkészítésének utolsó stádiuma a Fesztivál két helyszínének kialakítása, amelynek állásáról Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója és Várkonyi Miklós, a Szabadtéri Játékok műszaki vezetője kedden délelőtt tájékoztatta az újságírókat.

Barnák László elmondta, a Szabadtéri Játékok két játszóhelye közül ezúttal is az Újszegedi Szabadtéri Színpad évadra történő előkészítése kezdődött meg elsőként, itt már előrehaladott állapotban zajlik a munka. Hozzátette: évről évre fontos szempont a játszóhelyek minőségi szinten tartása, folyamatos állapotjavítása, megújítása a fellépői és nézői kényelem, a színvonalas szórakoztatás jegyében, így a Színház mind önerejének felhasználásával, mind a fenntartó, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával a jövőben is erre törekszik.

Várkonyi Miklós, a Szegedi Szabadtéri Játékok műszaki vezetője összefoglalta a már lezajlott újszegedi munkafolyamatokat, amelyek idén is tereprendezéssel kezdődtek, majd a színpad melletti, a nézőtéri és a hátsó tornyok felépítése, és a produkciók védelmét szolgáló színpadfedés is installálása következett. Hamarosan a 2024-ben teljeskörűen felújított színpadi padozat is készen áll, azt követően a munka az elektromos hálózat kiépítésével folytatódik, utoljára pedig a hangtechnikai berendezéseket, a szcenikai világítást szerelik fel a Szabadtéri munkatársai. Elárulta, mivel azonos építőcsapatok dolgoznak mindkét helyszínen, a cél az, hogy mire a Szeged Napja ünnepségsorozat végeztével a Szabadtéri Játékok átveheti a Dóm teret, az újszegedi helyszín teljes mértékben készen álljon az évadkezdésre.

A főigazgató röviden ismertette a játszóhely műsorát is, amely 2025-ben tizenhat estényi színvonalas szórakozással szolgál a kultúrakedvelőknek.

Az újszegedi színpad első idei produkciójaként látható lesz a Tiszavirág Néptáncegyüttes Mesebál - A mi mesénk folytatódik címen, amelyet a színházi előadások sorában

az Orlai Produkció Woody Allen ősbemutatója, a Brooklyni mese követ.

Egy héttel később nagyszabású klasszikus operett, a Sissi, a magyar királyné várja a közönséget két estén át a Monarchia Operett előadásában, majd

a Rém rendes vendég című, ízig-vérig brit komédia érkezik a Játékszín művészeivel, Hernádi Judit főszereplésével. Színpadon és képernyőn egyaránt ikonikus magyar zenés vígjáték, a Hippolyt, a lakáj is műsorra kerül a Kőszegi Várszínház és Bartók Kamaraszínház vendégjátékában, végezetül pedig

a Veres1Színház Tombol az erény című Jean de Létraz-bohózata szerez kacagtató pillanatokat a közönségnek. Barnák László hozzátette, természetesen a 2022 óta bevett, exkluzív újszegedi koncertsorozat sem maradhat el, amely szerdai napokon várja az 1300 fős újszegedi nézőtéren helyet foglalókat. A szórakoztató, mégis igényes zenés estek sorában érkezik

Bródy János; egy héttel később fellép Szulák Andrea, Ónodi Eszter, Kamarás Iván, Gájer Bálint és a Swing de Paris Band a Mozi Swing – Karády és Django dalok című esttel. A retróhangulat szerelmeseinek kedvezve látható lesz

Fenyő Miklós Extra koncertje, valamint az elmúlt évtizedek legemlékezetesebb slágereiből válogató Popmúzeum: a Magyarul Szeretjük Zenekar koncertje Koós Réka és Varga Miklós közreműködésével.

Dés László Így öten! című koncertje a neves zeneszerző kiváló színészbarátaival, Básti Julival, Für Anikóval, Mácsai Pállal és Nagy Ervinnel örvendezteti meg a közönséget. A koncertsorozat lezárásaképpen pedig az idei évad világsztár vendége:

Stanley Jordan amerikai gitárfenomén gondoskodik a feledhetetlen zenei élményekről a magyar THUNder Duóval – Horváth Kornéllal és Dörnyei Gáborral - és a walesi Laurence Cottle sztárbasszusgitárossal kiegészült kvartettjével.

Fotó: Szegedi Szabadtéri - Tari Róbert

[2025.06.13.]