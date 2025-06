Kapcsolatok • Tiszaalpár, Régi Tűzép Kemény metal, fullos chill - idén sem maradunk Alpárfeszt nélkül Szóval van ez a hely a Holt-Tiszától nem messze, ahol a természet és az underground muzsika találkozik. Egyszer volt, hol nem volt, 2013-ban pár környékbeli srác úgy érezte, túl kevés az igazi rockbuli a tiszai régióban, ezért megálmodtak maguknak egy fesztivált, aminek a kapuja nyitva áll minden zenerajongó, és anti-mainstream zenekar előtt, érkezzen az bármilyen műfajból. Így kezdődött a történet, most már tizenhárom éve. Aztán az évek alatt a hazai underground zarándokhelyévé, de legfőképpen fogalommá vált az Alpárfeszt. Mert Alpárra járni életstílus. Ha pedig már stílusról van szó, nézzük az idei felhozatalt: a helyi illetékességű Látø, Dystopia, és Barbears zenekarok mellett most júliusban, az igencsak szigorú death és groove ihletettségű Darkmess, a frontcsajos, időközben nagykorúvá vált kecskeméti Nova Prospect, a saját bevallásuk szerint „kicsit fura, de annyira nem rossz” EndrE csapata, valamint a Komodo, a Doggiven, és az 1998 óta hasító progresszív Tengeri Püspök tesznek a metal szerelmesei kedvére - na meg legalább még egyszer ennyi nagyon hangos formáció hozza majd az utánozhatatlan Alpár vibe-ot. Amúgy nem csak zenei körökben menő az anno egy tiszaalpári kecskelegelőről indult háromnapos buli: állandó jelzőként hamar a neve után ragadt az ország legzöldebb kisfesztiválja elnevezés. Az Alpárfeszten ugyanis alapvetés az éves „bolygósimogatás”, vagyis a környezetvédelmi tematikájú sorversenyek, a kizárólag re-pohárba mért pia, a műanyagmentesség, az ártéri kalandtúra, és nem utolsó sorban a szemétszedő akció. Egyáltalán nem meglepő, hogy innen indult útjára 2021-ben a Rock the Planet – zenészek a bolygóvédelemért kreatív kampánysorozata is. A fenntarthatóság éljenzése mellett egyéb kreatív off-programok is várnak a koncertközökben: az idei évben ráadásul két újdonsággal is érkezik a crew - reggelente kezdő jógacsapattal lehet rámelegíteni a napra, a már kora délutántól brummogó basszusra várakozva pedig gitár- és énekkurzuson, vagy a közeli folyóparton chillezve is tökéletesen el lehet csapni az időt. Jegyek További infó és teljes line-up [2025.06.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2025.06.06.]

