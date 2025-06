Benczúr Kerti esték 2025-ben is Június 3-án újra felgördült a képzeletbeli függöny a Benczúr Kertben, annak szabadtéri színpadán. Egészen augusztus közepéig klasszikus és könnyűzenei, valamint jazz koncertek, színházi előadások, zenés színházi programok várják a nézőket. A Múzeumok Éjszakáján külön eseményekkel készül a Kert és az itt található Postamúzeum. A terézvárosi Diplomatanegyed szívében található csodálatos, neoreneszánsz palota, a Benczúr Ház nyári fesztiválját 2025-ben is megrendezi az épületet működtető Postakürt Alapítvány, melynek munkatársai számára nagy öröm, hogy évről évre egyre többen választják nyáresti szórakozásként a Benczúr Kerti Esték rendezvényeit. 2025 júniusában, júliusában és augusztusában most a muzsikáé lesz a főszerep hétköznap estéken, ebben a gyönyörű, ősfás parkban. Egy zenélő kertbe érkezik a néző, ahol a legkülönbözőbb stílusok követik egymást, műfaji határok nélkül, és persze lesznek színházi produkciók is. Klasszikus és könnyűzene, jazz, operett, musical, fúvós és vonós muzsika, lemezbemutatók, a vízről szóló és nemzetközi cigánydalok, valamint Oscar-díjas slágerek és a magyar zenés színház történetének ikonikus számai is mind-mind felcsendülnek a szabadtéri színpadról. A Pénzügyőr Zenekar örök teltházas örömzenéje nyitotta meg a szabadtéri fesztivált június 3-án. Opera, operett, musical, pop- és rockzene, illetve mexikói szórakoztató muzsika is szerepel a műsorban. Június 18-án újabb műfaj: lenyűgöző nemzetközi sikerei után ismét hazai közönségnek énekel az öttagú Jazzation. Az Európában és a tengerentúlon legtöbb szakmai elismerést begyűjtő magyar a cappella formáció 2025-ben ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját, az ünnepségsorozat egyik kiemelt eseményeként pedig megalakulása színhelyére, a Benczúrba tér vissza. A Múzeumok Éjszakáján a Postamúzeum idei hívószava: Jókai 200. Az emlékévhez csatlakozva meghallgatható a Telefonhírmondó, amelyben az író maga is szerepelt. A Magyar Rádió 100! kapcsán pedig megidézik az első rádióközvetítést és az első hangversenyt. Illetve természetesen megtekinthető az új időszaki kiállítás, a Gördülő Postások, ahol autómodellek mutatják be a postai szállítójárművek világát. A Kertben késő délután gyerekprogram, este pedig a Lakatos Mónika FolkTrió koncertje várja látogatókat. Június 23-án Takler András borásszal fog össze a Sturcz Quartet. A Music & Wine koncerten Vivaldi, Piazzolla, Queen-, ABBA-, Taylor Swift-, Hans Zimmer- és Coldplay-slágerek csendülnek fel, egyedülálló hangszerelésben, illetve a nézők egy pohár bort is kapnak a belépő mellé. A Musical Klub ezúttal a Kertben június és július utolsó szerdáján várja a műfaj kedvelőit, olyan sztárvendégekkel, mint Vágó Zsuzsi, Csengeri Attila, Nika, Horváth Mónika, Pesák Ádám és Kovács Adrián. Természetesen a klasszikus zene is kiemelt szerepet kap, például rögtön július első napján. A Danubia Zenekar az elmúlt 135 év legjobb magyar zenéivel érkezik. Lemezbemutatókra is sor kerül: Ács Dominika első önálló albumát, a BREATHING címűt, a népszerű énekegyüttes, a StEFREM pedig a Bubnó-albumot mutatja be. A színház műfaja sem marad ki: júliusban a Dérynétől a Rock Színházig produkció érkezik, és meséli el a magyar zenés színház történetét, majd Peller Anna és Peller Károly A bagoly és a cicababa című komédiát hozza el – a kikapcsolódás garantált! Augusztus 4-én pedig az Orlai Produkció mutatja be De kié lesz a kutya? válási komédiáját. A zenei csemegék kedvelőire öt produkció vár. Július 21-én a Benczúr Kertben kerül először színre László Ferenc operett stand-upja, Fischl Mónika, Szendy Szilvi, Boncsér Gergely és Peller Károly közreműködésével. Július 23-án dalokat és sztorikat idéz meg az Oscar-díj történetéből Náray Erika és Bereczki Zoltán. Augusztus 8-án ismét sor kerül a legtöbb nézőt vonzó, ingyenes koncertsorozatra a Nemzetközi Cigány Dal Napján. Ezúttal a Muzsikás, a Kalyi Jag és a Besh o droM zenél. A Benczúr Kerti Estéket augusztus 14-én Kováts Kriszta Víz-dalok koncertje zárja, de előtte a bizonyára a legkülönlegesebb hangulatú este augusztus 11-e lesz, amikor gyertyafénybe borul a Kert. A Serenata különleges találkozás a fény és a zene között: a gitár és a cselló hangjai több ezer gyertya aranyló ragyogásában kelnek életre. Dénes Dorottya (cselló) és Szigeti Bence (gitár) időtlen utazásra hívja a közönséget, ahol a múlt és jelen találkozik, a dallamok megelevenednek a gyertyafény táncában, és a szerenádok örökre a szívünkbe égnek. Részletes program [2025.06.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2025.06.06.]

