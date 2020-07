Kapcsolatok • Animal Cannibals Újra koncert a BudapestArénában, de .... Csak most nem a megszokott módon bent, hanem kint a dekk-en! 2020.07.11-én az Animal Cannibals lép elsőként a dekk színpadára. „Az Animal Cannibals Máté Péter-díjas magyar rap/hiphop csapat, a stílus egyik magyarországi előfutáraként is szokták őket nevezni. Alapvetően a könnyedebb formákat preferálják, így a viccesebb, de mégis mondanivalóval bíró szövegeik szélesebb közönséghez is el tudnak jutni. Több, mint 50(!) videóklipet készítettek a dalaikhoz válogatott rendezőkkel. Saját YouTube csatornájuk a youtube.com/kannibalok01 ahol az eddigi összes lemezük, daluk megtalálható rengeteg extrával (werkfilmek, tévés szereplések, koncert videók, stb.). A YouTube-os nézettségük 10 millió felett van. 2009-ben megkapták a Magyar Könnyűzenéért VIVA Comet díjat.A kannibálok népszerűsége máig töretlen. Egy platinalemez, két aranylemez és három Aranyzsiráf díj boldog tulajdonosai lettek.” Figyelem! Az előírások betartásának megfelelően a koncertre korlátozott számban állnak a jegyek rendelkezésre, kevesebb, mint 500 db, így érdemes időben lecsapni rájuk!

További részletek [2020.07.09.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu