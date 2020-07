Megtartják az OperaFüred 2020 eseményt? Válaszoltak a szervezők! Bár az Anna-bál idén elmarad, az OperaFüred ingyenes programsorozatát megtartják július 23-án csütörtökön és 24-én pénteken a balatonfüredi Gyógy téren - közölte a Magyar Állami Operaház az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a Magyar Állami Operaház Énekkara és Zenekara este nyolc órakor kezdődő koncertjein népszerű operaslágerek, kuriózumok és az operaház új évadának bemutatóiból vett részletek is szerepelnek majd.



A kétnapos program az énekkar változatos, Mozarttól Kodályig ívelő műsorával indul. Csütörtök este népszerű kórusrészletek hangoznak el többek között Bizet: Carmen, Kodály: Háry János, Mascagni: Messa di Gloria, Mozart: Szöktetés a szerájból, Puccini: Pillangókisasszony, ifj. J. Strauss: A cigánybáró és Verdi: Traviata című művéből. A kuriózumok között szerepel a tavaly ősszel az Erkel Színházban rögzített Erzsébet című opera Erkel-féle 2. felvonásának több részlete és Puccini: Edgar című darabjának Requiemje is. Szólót énekel Wiedemann Bernadett és az Opera énekkarának művészei, vezényel Csiki Gábor, zongorán közreműködik Andrássy-Neuenstein Krisztina.



A péntek esti Operagálán az operaház zenekarának és az intézmény kiváló énekeseinek -Boncsér Gergely, Cser Krisztián, Rálik Szilvia, Szántó Andrea - előadásában, Kocsár Balázs zeneigazgató vezényletével hangzik el többek közt Beethoven: István király, Erkel: Bánk bán, Kálmán: A csárdáskirálynő, Purcell: Dido és Aeneas, Ránki: Pomádé király új ruhája, ifj. J. Strauss A denevér, valamint Verdi: Nabucco, Macbeth és Don Carlos című operájának egy-egy részlete. Kiemelték: a koncerten olyan áriák is megszólalnak, amelyek már az Operaház ősszel induló új évadát, A francia múzsa szezonját hirdetik, mint Saint-Saëns: Sámson és Delila, Donizetti: Az ezred lánya és Adam: A lonjumeau-i postakocsis című művének részletei. Közölték: az Opera hagyományos harmadik rendezvénye, a július 26-ra tervezett OperaMozi vetítése idén technikai okokból elmarad. MTI [2020.07.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Meyer 7M altszaxofon fúvóka zenész » fafúvós [2020.07.18.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu