Színházi szemléken a Szegedi Szabadtéri produkciói Több színházszakmai fesztiválra is meghívást kaptak a Játékok előadásai. Az Úrhatnám polgár című Moliére-komédiát, Magyarország egyik legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal bíró színházi seregszemléjén, a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján tűzik műsorra, míg az Übü, a király című abszurdot a Thealter Fesztiválon láthatják az érdeklődők. Vastapssal jutalmazta a közönség az Újszegedi Szabadtéri Színpadon bemutatott komédiát, az Úrhatnám polgárt. Az előadás híre elért Kisvárdáig, így augusztus 21-én itt is megkacagtatja a közönséget. Nemcsak a Szabadtéri Úrhatnám polgár című komédiája szerepel neves színházi eseményen augusztusban, a THEALTER30 programjában szerepel az Übü, a király is. A produkciókat Herczeg T. Tamás rendezte. A Szabadtéri REÖK Stúdiószínpadán februárban debütált a különleges, Bodolay Géza által fordított darab, az Übü, a király. A „zabszurd” komédia ironikus humorával szembesíti nézőit a minden korban érvényes jelenséggel: társadalmunk - mióta világ a világ - elnyomókból és elnyomottakból áll. Alfred Jarry leghíresebb műve augusztus 20-án, 18 órától látható majd az idén 30 éves nemzetközi színházi fesztivál programjában. A Szabadtéri történetében még nem fordult elő, hogy saját produkció más színházi seregszemlén szerepeljen, ezek a meghívások ezért most jelentős szakmai sikerek. „Nagyon fontos a Szegedi Szabadtéri életében, hogy – szemben más szabadtéri fesztiválokkal - javarészt saját produkciókat állítunk színpadra, így igazi alkotói helyzetet tudunk teremteni. A REÖK Stúdiószínpadán is rendszeresen mutatunk be saját előadásokat. A szegediek ragaszkodnak a Szabadtéri Játékokhoz, amely kilenc évtizede a legfontosabb, a város határain is túlmutató esemény, és óriási társadalmi támogatottságot élvez. Immár színházszakmai berkekben is felfigyeltek produkcióinkra, mely hatalmas elismerés számunkra.” – fogalmazott a Játékok igazgatója.



