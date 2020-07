További hat estén várja nézőit a Dóm téren a Szabadtéri Megnyitja két ingyenes előadásának főpróbáját a közönség előtt, és korábbi sikeres előadásainak vetítésével is készül a Dóm téren a Szegedi Szabadtéri Játékok. Óriási érdeklődés övezte a Szabadtéri Dóm téri előadásait, az ingyenes előadásokra a meghirdetés után pillanatok alatt elfogytak a jegyek. Mivel azóta is töretlen figyelem kíséri az AKÁRKI-t és az Ajándékkoncertet, a Játékok vezetősége úgy döntött, a főpróbákat is megnyitja a közönség előtt. A nézők így július 23-án, csütörtökön is láthatják az AKÁRKIT, augusztus 14-én pedig az Ajándékkoncertet. Bár korábban szegedi lakcímkártyára volt szükség az ingyenes jegyek igényléséhez, a főpróbák belépői most bárki számára hozzáférhetők. Mindezen túl a fesztivál ingyenes vetítésekkel is készül a Dóm téren. Egy hatalmas LED falon az elmúlt évek legsikeresebb előadásait láthatják a nézők, és átélhetik a korábbi csillagfényes esték hangulatát. Július 30-án a Tévedések vígjátéka című közönségkedvenc próza, majd a következő három estén - július 31-én, augusztus 1-jén és 2-án- az Aida, a Rigoletto és a Tosca című opera kerül „újra” a műsorpalettára. A vetítésekre nem kell jegyet igényelni, a közönség előzetes regisztráció nélkül is beülhet a mozira. A főpróbák a megszokott 21 órás kezdéssel láthatók majd, míg a korábbi előadások vetítése 20 órakor kezdődik, így a hazajutás a tömegközlekedéssel utazók számára is biztosított lesz. Az AKÁRKI című színjáték főpróbájára korlátozott számban- július 20., hétfőtől lehet átvenni a jegyeket a Fesztivál Jegyirodában. Az Ajándékkoncertre szóló ingyenes belépők szintén személyesen, a Szabadtéri jegyirodájánál, valamint a Szegedi Szimfonikus Zenekarnál érhetők el. Utóbbinál a szimfonikus bérlettel rendelkezőknek a zenekar Facebook-oldalára küldött üzenetben, illetve a honlapjukon szereplő címekre küldött e-mailben van lehetősége írásbeli előjegyzésre.



Szegedi Szabadtéri [2020.07.17.]