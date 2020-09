Megnéztük! Neoton koncert volt a Skanzenben - képekkel

A Szentendrei Skanzen rendkívül hangulatos Amfiteátrumában adott szabadtéri koncertet a Neoton vasárnap este.

Gyönyörű, nyáresti meleg idő, illetve lázmérés és kézfertőtlenítő várta a Neoton koncertre érkező vendégeket. Az együttesnek szükségszerűségből némi távolságot kellett tartania a közönségtől, a színpad előtti füves térre nem volt szabad bemenni táncolni - a saját helyén viszont szinte mindenki táncolt, ahogy a hangulat fokozódott.



A koncert előtt közvélemény-kutatást tartott a Facebookon Csepregi Éva, hogy a közönség melyik dalt szeretné leginkább hallani. A meglepetés elmaradt, a Holnap hajnalig nyert, viszont érdekes módon nem a ráadásban hangzott el, hanem rögtön ezzel kezdődött a koncert.



Elhangoztak a Szép nyári nap musical slágerei is, a Vándorének, a Pago pago, később a Monte Carlo. Elhangzott az összes kötelező sláger is - egy Neoton koncerten ritka a meglepetés, mert legalább 10-15 olyan kötelező dal van, ami nélkül semmiképpen nem múlhat el egy ilyen este. Rajongóként viszont szórakoztató figyelni, hogy ezek mellé mit válogatnak be a műsorba, ezúttal ilyen volt Csepi 2018-as, Titok című dala, a klasszikusok közül a Lobo, az idegen, az Eszterlánc, a Karnevál és a Maraton.



Félidőben Heatlie Dávid dobszólóját Győrfi "Maradjon otthon" Pál kommentálta videóban, ez nagyon vicces volt, én most először láttam. A második részben pedig már kizárólag csak a legendás slágerek szóltak, a Sandokan, Santa Maria, I love you, Nyár van, a szavazás második helyezettje a 220 felett... A Tini dal, a Gimi love és az Apám szólt ezúttal csak egy egyvelegbe fért bele, végül a koncertet a Kell, hogy várj zárta.



Csepregi Évának továbbra is jelenthet bármelyik fiatal előadó, elképesztő az energia, amivel a két órás koncertet végigtáncolja és énekli, a koronavírus miatt kihagyott hónapok sem látszottak meg a produkción. Várjuk a további koncerteket, amelyekről Csepregi Éva hivatalos Facebook-oldalán olvashatsz.



Tóth Noémi

Neoton koncert a Skanzenben képek - klikk a fotóra

[2020.09.16.]