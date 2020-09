Kapcsolatok • Ákos (Kovács Ákos) Ákos: "Mintha most érkeztünk volna el oda..." Dupla DVD-n jelentette meg tavalyi dupla teltházas Aréna-koncertjét Ákos. A népszerű előadó idén is fellépett volna a Papp László Budapest Sportarénában, ám a rendezvény a koronavírus-járvány miatt nem idén év végén, hanem 2021. december 11-én lesz. "Mintha most érkeztünk volna el oda a zenekarral, amiért elkezdtünk zenélni. A tavalyi Idősziget-album koncertbemutatóját nézve jó látni, hogy lelkes emberek vannak körülöttem" - mondta Kovács Ákos hétfőn Budapesten, a DVD-megjelenésről tartott sajtótájékoztatón.

Felidézte, hogy 2019 decemberében immár ötödik alkalommal adott dupla teltházas koncertet az Arénában. A két DVD-n a két est valamennyi dala szerepel, a felvételt összesen harminc kameraállásból rögzítették, az anyag három hangnormával hallgatható.



Ákos beszámolt arról, hogy a digipak-csomagolású kiadványon számos extra található, köztük werkfilmek, feliratok, rejtett videó és egy kísérőfüzet Fazekas István fotóival.



Madarász Gábor gitáros a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy pályafutása együtt indult Ákos szólókarrierjével. "A koncertkiadvány visszatükrözi Ákos elmúlt 27 évét, miközben a dalokban ott van a tűz, a lelkesedés" - jegyezte meg.



A koncert DVD-n (akárcsak az Idősziget-albumon) Ákos énekel és gitározik, Lepés Gábor billentyűs hangszereken játszik, Madarász Gábor gitározik, Kálló Péter basszusgitározik, Bánfalvi Sándor dobol.



A Csend leszek című dal élő felvételéből klip készült, Ákos hétfőn és kedden ülős minikoncertet ad (mintegy 450 rajongó előtt) az Akvárium Klubban, a DVD-t szerdán a fővárosi Cinema City Arenában, csütörtökön pedig a debreceni Apolló moziban levetítik.



Mint elhangzott, a 2019-es turnén Ákos és zenekara 150 ezer ember előtt játszott országszerte. Az Idősziget című albumon olyan dalok szerepelnek, mint a Hazatalál, a Nem kell más vigasz vagy a Felemel, amelynek klipje túl van a hárommillió megtekintésen Ákos YouTube-csatornáján. Az Elhiszem zenéjét az előadó lánya, Őri-Kovács Anna írta, aki néhány dal erejéig a dupla Aréna-nagykoncerten együtt énekelt édesapjával.



Ákos elmondta a sajtótájékoztatón, hogy idei turnéja a járvány miatt elmaradt, de Aréna-koncertje mellett ezeket is pótolja, szinte pontosan egy évvel később. A korábban idén december 12-ére tervezett Aréna-koncert jegyei harminc napon visszaválthatóak vagy érvényesek 2021. december 11-re.



Felidézte, hogy a pandémia első hulláma idején tizenegy héten át ingyenesen közzétette egy-egy korábbi koncertfilmjét HD minőségben. "Volt egy videosorozatom is, aminek első részében Madarász Gáborral, Madival sztorizós, gitározós adást készítettünk. Később mások mellett Lepés Gáborral, Lepével és Bánfalvi Sándorral, valamint Anna lányommal is csináltunk ilyen műsort, emellett olvastam fel novellákat".



Kovács Ákos a nyolcvanas években a Bonanza Banzai frontembereként lett ismert, a zenekarral 1995-ig kilenc albumot jelentetett meg. Szólóelőadóként még nagyobb sikereket ért el, húsz magyar és hat angol nyelvű albumot készített, de írt verses hangjáték-albumot, hangoskönyvet és színdarabhoz zenét is. Számos zenei díjat kapott, 2012-ben Kossuth-díjat vehetett át. MTI [2020.09.28.]