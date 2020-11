Fotókat és relikviákat vár közönségétől a Szegedi Szabadtéri Talán nincs olyan színházrajongó, akinél ne lenne otthon egy-egy korábbi Szabadtéri belépőjegy, szórólap vagy közös fotó a kedvenc sztárjával. A jövőre 90 éves fesztivál egy nagyszabású kiállítással emlékezik meg születésnapjára, melynek összeállításában a közönsége segítségét is kéri. Emblematikus előadások, hatalmas közönségsikerek hazai és nemzetközi sztárok főszereplésével. Ezek jellemzik az ország legnagyobb szabadtéri színházának elmúlt éveit. Immár kilenc évtizede nem múlhat el nyár Szegedi Szabadtéri Játékok nélkül, melyet a közönség töretlen ragaszkodása és szeretete tart életben. A kerek évforduló alkalmából egy nagyszabású tárlatra készülnek év elején a REÖK-ben, melyen a fesztivál múltjának legemlékezetesebb előadásait elevenítik fel fotók, plakátok és különböző relikviák segítségével. Bár a színház a tünékeny pillanat művészete, a tárgyi emlékeknek köszönhetően megörökíthetővé válnak a legszebb csillagfényes nyári esték. A különleges kiállítás összeállításában a lelkes színházrajongók is részt vehetnek. Az elmúlt évtizedek emlékeit, dokumentumait, vagy akár személyes történeteit a szabadteri90@gmail.com e-mail címre várja a fesztivál. A beküldött emlékek nemcsak a kiállításon, de az online felületeken is láthatók majd. Szegedi Szabadtérti [2020.11.16.] Megosztom: