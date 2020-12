Szabó P. Szilveszter - Szív-billentyűk 1. - Lemezajánló Jó híreket jelentett be Szabó P. Szilveszter színész, rendező Hivatalos Rajongói Oldalán. Várhatóan december 10-én megjelenik első önálló albuma, és immár úja kapható a Lélekzet című verseskötete is. Ha valami pozitív dolgot kell keresnünk ebben a szomorú időszakban, akkor mindenképpen meg kell említeni, hogy sok kedves művészünknek van ideje arra, hogy munkáit rendezze, rendszerezze és esetleg kézzel fogható formában a közönsége számára átadja. Szabó P. Szilveszterről tudjuk, hogy a színpadi szerepei mellett rendez, ír, szobrászkodik, dalokat szerez, közreműködött kollégái lemezeinél. Most viszont a Jászai Mari-díjjal elismert művész, végre önálló albummal jelentkezik. Első lemezén régi kedvenc dalait szedte csokorba, azokat, melyeket önálló estjein szokott énekelni. A Szív-billentyűk 1. lemez már előrendelhető. Néhány cím a borítóról: Barbara, Gyémánt és arany, Annyira mégse rossz, Egy nyáron át, Túl hamar, Padam padam, Szélmalom, Különös éjszaka volt, Kérlek, ne menj el!, Forog a kerék, Az ünnep, Egy kiöregedett vadászkutya dala… A felsorolás az önálló estek mély gondolatiságát, lelkiségét, édes-bús hangulatát ígéri a hallgatóknak. A lemezen közreműködött: Szekeres László – zongora

Ajtai Norbert – zongora és ének felvétel

Pálfalvy Attila – hangszerelés, mastering, zenei rendezés A grafika és a borító Kranyik Ildikó munkája Két köszönetnyilvánítás is olvasható a borítón. A művész a Forog a kerék című dalt köszönettel és tisztelettel Balázs Fecónak ajánlotta, míg a Barbara című nótát hálával és köszönettel Bagó Gizella énekmesterének címezte. A cím után szereplő „1.” pedig remélhetőleg sorozatra utal, ami azt jelentheti, hogy további dalokra számíthatnak a rajongók, követők. Szabó P. Szilveszter Facebook oldalán a következőket írják: „Tudjuk, hogy egy CD másolása egy gombnyomással megoldható, most mégis arra kérünk mindenkit, ne másolja és töltse fel különböző online felületekre a dalokat, hanem a CD megvásárlásával támogassa a közreműködők munkáját.” A CD előrendelhető a bbleadingsolutions@gmail.com e-mail címen. Ára, egy színházjegy árának megfelelő összeg: 4.500,- Ft A művész 2009-ben megjelent Lélekzet című verseskötete mostantól ismét megvásárolható a Propeller Team gondozásában. A könyv fejezetei a Menedék-versek, Stigma-versek, Szerep-versek, Bogyó-versek. A négy, ritmusában és mondanivalójában eltérő versfolyam igazi lelki utazásra viszi az olvasót. Részlet a könyvből: "Korcsok ropják, mocsok vályú-táncuk,

Ránk fröccsentve násznyi-ráncuk.

Mászni lábunk sem, tenyereinkbe pökni sem,

Ingunk-lengünk, míg egybedédel,

Ringyünk-rongyunk,

Fakón tátogó inassá, hogy szolgáljuk őket,

De már úgy, hogy nem magunk.



Nesztelen kacajt vicsorog,

Döf belénk új napot,

hogy szívünk kicsorog.

Inunk szalad, míg ránk szakad,

A visszhangot kereső,

Egy erre kódorgó,

S vigyorogva ránk lehel:

E pára tiétek, rátok lel,

Hát itassátok számbűzét,

Meglássátok a bajt, mert nem vagytok magatok!

Ne vetéljetek hát, könnyetekből jajrügy hajt!



Örökbimbók, meg nem élt nyílatlanok,

Fázzatok, száraz eres, vértelen kíntalanok,

Hogy ne legyünk mi hontalanok,

Önnön testünk portalan hüvelyébe újratöltve,

Szikkadt szirmok negédesét, mint lőport,

Naputáni ravaszt húzunk,

S végre tavaszt nyúzunk lemenőtökön,

Hogy felmenőink éljék újra meg,

Mit elettetek előlünk." A kötet megrendelhető itt Jagri Ágnes Lemezborító: Kranyik Ildikó [2020.12.01.]