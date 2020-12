Itt az Amíg bírom - megérkezett a Rocken Dogs új lemeze! A magyar hardrock rajongók igazán nem panaszkodhatnak: 9+1 pörgős, vérbeli rock n' roll nóta robbant be a budapesti-váci illetékességű zenekar december közepén debütált korongján. A friss albumra többek között felkerült a hivatalos videó- és zenecsatornákon már egy ideje fellelhető, horror hangulatú kisfilmet kapott Kihasználsz című dal, valamint a szintén már korábban megjelent, szöveges videóval ellátott, lágyabb hangvételű Ha megkérdeznél is. Bónuszként pedig a hazai rockklub-muzsika szerelmesei számára már valószínűleg jól ismert, klipként 2018-ban felbukkant Ilyen a bulvár is helyett kapott a gyűjteményen.



A három, már sokat pörgetett dalon kívül 7 vadító újdonság rázza fel a hangulatot, akár egy otthoni ereszd el a hajamra is. Ha kitombolnád az elmúlt év feszkóját, keresd az Amíg bírom teljes anyagát a zenekar YouTube csatornáján, és az online zeneszolgáltatók kínálatában!



További információ a zenekarról a Facebookon. [2020.12.19.]