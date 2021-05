Négy musical a harmadik Madách Musical Pályázat Döntőjében Döntőhöz érkezett a Madách Színház új magyar musical megalkotására meghirdetett pályázata. A harmadik Madách Musical Pályázat utolsó fordulójába 4 pályaművet juttatott be a Zsűri, amelyek rövid keresztmetszetét már a közönség is láthatja júliusban, a Madách Színház Online Színházában. A Madách Színház 2010 és 2012 után harmadjára hirdetett pályázatot új magyar musical megalkotására, amelyen kizárólag olyan művek vehetnek részt, amelyeket még nem mutattak be színpadon. A Zsűri tagjai: Kocsák Tibor zeneszerző, Müller Péter író, Szente Vajk rendező, színész, Tihanyi Ákos koreográfus és Szirtes Tamás rendező, a Zsűri elnöke, a Madách Színház igazgatója. A harmadik Madách Musical Pályázat most lezárult szakaszában 14 pályázó küldte be művének teljes zenei anyagát, szövegkönyvét és kottáját. Ezek alapján a Zsűri négy művet juttatott a döntőbe, amelyekből harminc perces koncertszerű keresztmetszet készül. Ezek rendezője Valcz Péter és Widder Kristóf lesz, a szereplők a Madách Színház Társulatának tagjai. A négy pályamű félórás keresztmetszetét SzínpadON, a Madách Színház Online Színházában mutatjuk be 2021. július 5-én és 12-én. Ezt követően dönt a Zsűri a nyertes pályaműről, amelyet a Madách Színház a 2021-2022-es évadában bemutat. A Döntőbe jutott művek: Derzsi György – Meskó Zsolt: Kazinczy – a tizenötödik

Egressy Zoltán – Szitha Miklós: A tegnap holnapja

Hegyi György – Tóth Péter: Shakespeare Zrt

Kövessy Róbert – Olgyay Gábor – Széll Szilvia: Hegyikristály A Madách Színház, értékelve valamennyi elkészült művet, az eddigiekhez hasonlóan, segítséget nyújt azon pályázók számára, akiknek műve nem került a Döntőbe. Rövid ismertető kíséretében tájékoztatjuk a magyarországi színházakat ezekről a művekről, és érdeklődés esetén el is juttatjuk őket. A negyedik szakaszba jutott művek rövid ismertetése és szereposztása Derzsi György – Meskó Zsolt: Kazinczy – a tizenötödik A szerzők szándéka, hogy ráírányítsák a figyelmet a magyar történelmünk egy kevéssé ismert alakjára, Kazinczy Lajosra, aki nehéz családi örökséggel, Kazinczy Ferenc és Török Szofi fiaként, szívében pedig egy beteljesületlen szerelemmel, az 1848-1849 dicsőséges hónapjaiban végre megtalálni véli a helyét… A világosi fegyverletétel után azonban ő is Haynau halállistájára került. Az aradi börtönben az ifjú Kazinczy visszapergeti az élete eseményeit… Feszültséggel teli történet, az idősíkok izgalmasan mosódnak össze. Zenei érdekessége a sokféle stílus keveredése (slam poetry, rap, RnB, folklór), ezzel az eszközzel is erősítve azt a gondolatot, hogy „egy vérből vagyunk” a múltunk szereplőivel is. Szereplők:

Békefi Viktória, Borbély Richárd, Fejszés Attila, Kecskés Tímea, Mező Zoltán, Nagy Balázs, Németh Gábor, Pásztor Ádám, Solti Ádám, Weil Róbert Színpadkép: Kiss János

Jelmez: Galkó Janka Zenei vezető: Erős Csaba

Koreográfus: Katona Gábor

Dramaturg: Lőkös Ildikó

Korrepetitor: Axmann Péter

A rendező munkatársa: Balog Tímea

Rendező: Valcz Péter Egressy Zoltán – Szitha Miklós: A tegnap holnapja Az alapötlet Egressy régebbi vígjátékára épül (Idősutazás), amit most „musical-esítettek” az alkotók. A történet egyszerre humoros és elgondolkodtató időutazás a Rákosi-korszakban, azzal az örökzöld kérdéssel: „mi lett volna, ha…?” Ismerősen kedves Egressy-karakterek – amihez remekül illeszkednek Szitha Miklós dalai. A szerzőknek jól sikerült az eredeti komédiát a musicalhez alakítani… Szitha Miklós a friss Liszt-díjas, nagyszerű Talamba ütőegyüttes tagjaként profi zenész, szerencsés Egressy Zoltánnal az egymásra találásuk – remek dalok, míves szövegek, színvonalas dallamvilág. Szereposztás:

Pali: Magyar Attila

Évike: Szilvási Judit

Bittner: Galbenisz Tomasz

Nagyezsda: Pándy Piroska

Veronika: Fehér Adrienn

Kurátor, kígyóbűvölő: Mező Zoltán

Őr, Péter: Jenei Gábor



Színpadkép: Tompai Zsuzsa

Jelmez: Galkó Janka

Zenei vezető: Erős Csaba

Koreográfus: Katona Gábor

Dramaturg: Lőkös Ildikó

Korrepetitor: Drexler Vajk

A rendező munkatársa: Balog Tímea

Rendező: Valcz Péter Hegyi György – Tóth Péter: Shakespeare Zrt Szellemes, intelligens, szórakoztató történet arról, hogy Shakespeare drámáit többen írták, egy közös vállalkozás, Zrt keretében. Az eredmény: egy olyan musical, amit mintha maga Shakespeare írt volna. Izgalom, szerelem, váratlan fordulatok, kalózok, kalandok, kocsmaromantika... Sokféle stílusú dalok, még Shakespeare-tangó is van… Jó ötlet jól kibontva. Szereposztás:

I. Erzsébet: Détár Enikő

Lady Beatrix: Ladinek Judit

Jenny: Wégner Judit

Peter Toll: Solti Ádám

John: Jenei Gábor

Ben: Németh Gábor

Francis: Magyar Attila

Shakespeare/Mesélő: Galbenisz Tomasz

George: Weil Róbert



Színpadkép: Tompai Zsuzsa

Jelmez: Galkó Janka

Zenei vezető: Erős Csaba

Koreográfus: Widder Kristóf

Dramaturg: Lőkös Ildikó

Korrepetitor: Drexler Vajk

A rendező munkatársa: Farkas Amáta

Rendező: Widder Kristóf Kövessy Róbert – Olgyay Gábor – Széll Szilvia: Hegyikristály Mese egy országról, egy szerelmes párról, egy nap története, hajnaltól késő éjszakáig. Három szinten, három helyszínen: a folyón, a városban és a hegyen. A jók és a rosszak küzdelme. S bár látszólag a gonosz emelkedik fölül, a történetben megjelenik a remény sugara is: szeretettel megmenthető a világunk, a bolygónk. „Zűrzavaros huszadik század… Kell valami, amiben megkapaszkodhatunk. Kell valami, amit körbefonnak a dallamok, a szavak, ahol kitáncolható a valóság” – írják a szerzők a fantasy-k univerzumába kalandozó, különleges zenei világú művük elé, melyben dzsessz, rock, különleges hangzások egyaránt fölfedezhetőek. Szereposztás:

Bíborka: Szilvási Judit

Hajni: Békefi Viktória

Baltazár: Bajza Viktória

Ágoston: Nagy Balázs

Gellért: Pásztor Ádám

Hódos: Galbenisz Tomasz

Pat/Árpi: Németh Gábor

Pet/Robi: Weil Róbert

Vlanentin/Csendőr/Főmérnök/Elnök: Fejszés Attila

Katona: Jenei Gábor Színpadkép: Kiss János

Jelmez: Galkó Janka

Zenei vezető: Erős Csaba

Koreográfus: Widder Kristóf

Dramaturg: Lőkös Ildikó

Korrepetitor: Axmann Péter

A rendező munkatársa: Farkas Amáta

Rendező: Widder Kristóf Madách Színház [2021.05.27.]