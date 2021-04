Jö hírek érkeztek - Fontos közleményt adott ki a Madách Színház! A tervek szerint május végén indul koncertsorozat a Színház Tetőteraszán. "A Madách Színház Tetőteraszán a legnagyobb biztonságban várjuk a nézőinket május végétől. Online Színházunkban Webber-művet mutatunk be magyarországi ősbemutatóként júniusban.



Nagyon örülünk, hogy hamarosan újra személyesen fogadhatjuk közönségünket. A korlátozások fokozatos feloldása rövidesen lehetővé teszi, hogy megnyithassuk a Madách Színházat a nézők előtt, a legteljesebb biztonságban, a Tetőteraszunkon. A Madách Színház az újranyitás mellett továbbra is várja nézőit Online Színházában. Júniusban újabb bemutatóra készülünk a Madách SzínpadON. A Madách Színház magyarországi ősbemutatóként viheti színre online Andrew Lloyd Webber egyik művét: júniusban Szirtes Tamás rendezésében mutatjuk be a Vasárnap mondd el című produkciót a Madách Színház Online Színházában. Terveink szerint május végén indul koncertsorozatunk a Színház Tetőteraszán, ahol legnépszerűbb művészeink musical-koncertekkel várják a nézőket. Az előadásokon a Madách Színház legsikeresebb előadásait és a zeneirodalom leghíresebb dallamait idézzük majd fel. Továbbra is nagyon fontos számunkra nézőink és munkatársaink egészsége. Mindent megteszünk azért, hogy munkatársaink teljeskörűen rendelkezzenek védettségi igazolvánnyal, és a fokozott biztonsági intézkedések betartásával közönségünk felhőtlenül élvezhesse újra az Élő Színház varázsát. Műsorunkat hamarosan meghirdetjük, és nagy szeretettel látjuk minden kedves nézőnket személyesen és a virtuális térben is!" - áll a

Madách Színház közlendőjében [2021.04.26.]